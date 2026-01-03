A partir de enero, alrededor de 4,600 trabajadores del sector Educación —entre docentes y personal administrativo— podrán iniciar el trámite para acceder a su pensión de jubilación, tras su cese laboral al cierre de 2025, informó la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Todos ellos realizaron aportes al Sistema Nacional de Pensiones (SNP).

Documentos para solicitar la pensión

Para presentar la solicitud, los afiliados deberán contar con su Documento Nacional de Identidad (DNI) . A fin de agilizar la evaluación del expediente, la ONP recomienda adjuntar documentación adicional, como la resolución de cese, resoluciones de contratos previos o de tiempo de servicios anteriores al nombramiento, la resolución de nombramiento y el informe escalafonario.

Pasos y horarios para solicitar la jubilación por videollamada

Uno de los canales habilitados para realizar el trámite es la videollamada, modalidad que permite solicitar la pensión de forma remota. Para acceder, el afiliado debe ingresar a la plataforma onpvirtual.pe, seleccionar el perfil “Estoy aportando” y luego la opción “Quiero mi pensión – Régimen 19990”. Es necesario contar con conexión a internet, cámara y audio activos, además de una clave virtual, la cual puede obtenerse gratuitamente.

Durante la atención, un asesor de la ONP acompaña al afiliado en todo el proceso. El servicio de videollamadas está disponible de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., incluido este viernes 2 de enero .

El proceso puede realizarse por videollamada y requiere DNI y documentación complementaria. Foto: ONP.

La ONP recordó que las pensiones de jubilación e invalidez para quienes acreditan 20 años o más de aportes han sido reajustadas. El monto mínimo se elevó a S/ 600, mientras que la pensión máxima aumentará a S/ 1,000 a partir de enero de 2026 .

Al momento de solicitar su pensión, los nuevos jubilados pueden elegir la modalidad de cobro: depósito en una cuenta bancaria o pago a domicilio, servicio mediante el cual un pagador entrega la pensión directamente en el hogar del beneficiario.

Asimismo, los pensionistas acceden a la atención médica de EsSalud y, mediante su clave virtual, pueden descargar constancias de pago y resoluciones. También pueden participar en actividades virtuales y presenciales organizadas por Yuyaq Casa del Pensionista.

Para recibir orientación adicional, la ONP tiene habilitada la línea telefónica ONP Te escucha al (01) 634-2222, opción 1, de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. La entidad reiteró que todos sus servicios son gratuitos.