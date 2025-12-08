El Sistema Nacional de Pensiones (SNP) recordó esta semana los principales beneficios a los que pueden acceder sus afiliados -peruanos y extranjeros residentes-, entre ellos la posibilidad de obtener una pensión en caso de accidente, acceder a atención médica y recibir hasta 14 pagos al año al momento de la jubilación.

Según la entidad, uno de los puntos más importantes es que el SNP ofrece un ingreso mensual incluso antes de la edad de jubilación. Si un afiliado sufre un accidente común que le impide trabajar, puede solicitar una pensión de invalidez sin límite de edad, siempre que haya aportado al menos 12 meses en los últimos tres años.

En caso de fallecimiento, la cobertura se extiende a la familia. La pareja del afiliado (cónyuge o conviviente) puede recibir una pensión de viudez; los hijos menores, una pensión de orfandad; y los hijos mayores que estudian, una pensión por estudios.

Si el afiliado no tenía pareja ni hijos, sus padres pueden solicitar una pensión de ascendencia. Todas estas prestaciones incluyen acceso al sistema de salud.

Beneficios desde los 65 años

A partir de los 65 años, el afiliado puede gestionar una pensión de jubilación proporcional o la correspondiente al régimen general, si cuenta con 20 años o más de aportes.

En este último caso, el beneficio incluye 14 pagos anuales: uno por cada mes, además de gratificaciones en julio y diciembre, o el equivalente de ambas prorrateado durante el año. La ONP destacó que la jubilación garantiza atención médica integral, incluso para enfermedades complejas.

Bonificación a los 80 años

Asimismo, el SNP otorga una Bonificación por Edad Avanzada al cumplir los 80 años, equivalente al 25% de la pensión mensual.

Este beneficio es automático y se entrega 14 veces al año, independientemente del tiempo de aportes del afiliado.

Afiliación y pagos

La afiliación al sistema puede realizarse completamente en línea a través de onpvirtual.pe, en la opción “Mi primer aporte”. El aporte mínimo es de S/ 147 o el 13% del ingreso declarado, siempre que este no sea menor a la remuneración mínima vital vigente.

Para los pagos, la ONP cuenta con canales virtuales como izipayYA y las plataformas digitales de Interbank, además de opciones presenciales en agentes Interbank (código 0600203) y ventanillas del Banco de la Nación. Ninguno de estos canales aplica comisión.

Finalmente, la entidad recordó que los ciudadanos pueden comunicarse con ONP Te Escucha al (01) 634 2222, opción 1, de lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y 5:30 p.m. para obtener orientación sobre cualquiera de estos beneficios.