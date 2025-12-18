El Banco de la Nación (BN) puso en marcha este jueves 18 la devolución de aportes del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) correspondiente al Grupo de Pago N.° 22 del Padrón Nacional de Fonavistas Beneficiarios, elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión Ad Hoc. En esta etapa, más de 31 mil exaportantes podrán cobrar sus fondos en las agencias del banco a nivel nacional.

Según informó la entidad, el proceso representa un desembolso de más de S/ 102 millones y alcanza a 31,794 fonavistas, entre ellos titulares que no habían accedido a devoluciones en etapas anteriores y cuyos aportes fueron debidamente verificados por la instancia técnica del Fonavi.

El Grupo de Pago N.° 22 también incluye a personas inscritas en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad (Conadis), pensionistas por invalidez de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), así como pacientes con enfermedades graves o terminales que cuenten con la acreditación correspondiente.

El cobro de los aportes se realiza en las ventanillas de las más de 550 agencias del Banco de la Nación en todo el país. Para acceder al pago, el beneficiario titular solo debe presentar su documento nacional de identidad (DNI).

De acuerdo con cifras oficiales, a la fecha el Banco de la Nación ha participado en la devolución de aportes a más de 1.2 millones de fonavistas, canalizando pagos que superan los S/ 3,300 millones.

La devolución de los aportes se efectúa a través de las ventanillas de las más de 550 agencias del Banco de la Nación a nivel nacional. Foto: Andina.

Cronograma de pagos

La devolución para el Grupo de Pago N.° 22 se efectúa de manera progresiva, según el último dígito del DNI del beneficiario, bajo el siguiente calendario:

Dígitos 0 y 1: 18 de diciembre

Dígitos 2 y 3: 19 de diciembre

Dígitos 4 y 5: 22 de diciembre

Dígitos 6 y 7: 23 de diciembre

Dígitos 8 y 9: 24 de diciembre

En el caso de los fonavistas fallecidos, la presentación y el registro de beneficiarios se iniciará a partir del 29 de diciembre, sin distinción por número de DNI. El Banco de la Nación precisó que los cobros no vencen, por lo que los beneficiarios podrán acercarse a cobrar incluso después de las fechas señaladas.

Recomendaciones y consultas

La entidad recordó que los ciudadanos pueden verificar si forman parte del Grupo de Pago N.° 22 a través de la plataforma oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi, así como mediante la central telefónica 01 640-8655 o Aló MAC (1800).

Asimismo, reiteró que todos los trámites son completamente gratuitos y recomendó no recurrir a intermediarios o tramitadores. El banco también exhortó a no compartir el DNI, datos personales, claves o información bancaria con terceros y a realizar cualquier consulta únicamente con personal debidamente identificado, a fin de evitar fraudes o estafas.