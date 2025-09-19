Los beneficiarios corresponden a los programas sociales administrados por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).| Foto: difusión
El informó que entre enero y agosto de este año entregó más de 105 mil tarjetas de débito.

Los beneficiarios corresponden a los programas sociales administrados por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Estos fueron los beneficiarios:

  • Pensión 65: 76,924 tarjetas
  • Juntos: 22,159 tarjetas
  • Contigo: 6,439 tarjetas

Actualmente, el programa cuenta con más de 800 mil beneficiarios en todo el país, de los cuales alrededor de 724 mil (más del 87%) ya disponen de una tarjeta de débito.

Según el BN, contar con este instrumento permite a los usuarios cobrar su pensión o subsidio de manera más rápida, sin necesidad de acudir a una agencia bancaria, al poder retirar su dinero en cualquier cajero automático o agente autorizado. Además, contribuye a la inclusión financiera de personas que, en muchos casos, nunca habían tenido acceso a servicios bancarios.

Tarjetización en marcha

El Banco de la Nación mantiene una campaña permanente de entrega de tarjetas nuevas y reposiciones en sus agencias, y también participa activamente en campañas conjuntas con el Midis y actividades de intervención multisectorial impulsadas por el Gobierno central.

