El 51% de los locales educativos públicos requiere reemplazo total y uno de cada cuatro centros de salud carece de medicamentos esenciales. (Foto: Gemini | Concepto de educación)
Víctor Melgarejo
En el Perú, cambiar de gobierno suele equivaler a apretar el botón de “reinicio”: nuevos planes, nuevas promesas y los mismos problemas de siempre. En pleno ciclo electoral, la tentación de empezar desde cero es evidente, como si la educación o la salud pudieran ponerse en pausa sin consecuencias. El resultado es un país que nunca consolida lo esencial. ¿Cuándo decidiremos, al menos, ponernos de acuerdo en metas básicas que no dependan del calendario político?

