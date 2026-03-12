El Pleno del Congreso aprobó, en primera votación, el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 12623/2025-PE que declara de interés nacional la creación de un puerto espacial en territorio peruano.

El resultado de la votación fue 76 a favor, 8 en contra y 11 abstenciones.

Al respecto, el congresista delegado de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, José Cueto Aservi (bancada Honor y Democracia) señaló que la iniciativa busca que el Estado peruano reconozca como prioridad estratégica el desarrollo del ámbito espacial mediante la creación de un puerto orientado al inicio de los estudios técnicos especializados.

En ese sentido, se plantea insertar progresivamente al Perú en la economía espacial global fortaleciendo la ciencia, innovación y seguridad nacional.

LEA TAMBIÉN: Una tripulación abandona la Estación Espacial Internacional con destino a la Tierra

“Desde una perspectiva de derecho espacial contemporáneo, esta decisión legislativa permite anticipar escenarios tecnológicos y fortalecer la soberanía funcional del Estado en el espacio ultra terrestre”, indicó Cueto Aservi.

Seguidamente, agregó que la aprobación de esta norma es una decisión responsable, moderna, alineada con el progreso tecnológico global posicionando al Perú como un Estado que proyecta su soberanía también hacia el espacio con fines pacíficos y de desarrollo sostenible.

La creación de un puerto espacial cuenta con el respaldo técnico del Ministerio de Defensa y la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (Conida). Foto: Andina.

LEA TAMBIÉN: La cápsula Crew Dragon se acopla a la Estación Espacial Internacional

Finalmente, expresó que la iniciativa cuenta con el respaldo técnico del Ministerio de Defensa y la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (Conida) evidenciando coherencia con las políticas nacionales de seguridad, competitividad, transformación digital y desarrollo científico.

Cabe precisar que de conformidad con el artículo 78 del Reglamento del Congreso la propuesta legislativa será materia de segunda votación transcurridos siete días calendario.