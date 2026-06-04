La incorporación coloca a la empresa peruana dentro de un grupo de firmas evaluadas por sus estándares de rentabilidad, liquidez, transparencia y gestión ambiental, social y de gobernanza (ESG), criterios que cada vez tienen mayor peso entre inversionistas y entidades financieras internacionales.

Este ingreso abre una serie de oportunidades en financiamiento, acceso a inversionistas y fortalecimiento de su reputación en el mercado de valores, sostuvo Malena Morales, vicepresidenta de asuntos corporativos de Alicorp.

LEA TAMBIÉN De AlaCena a Bolívar: lecciones de Leslie Pierce en la evolución empresarial de Alicorp

Pertenecer al índice funciona como una “carta de presentación” frente a acreedores, bancos e inversionistas, puesto que agrupa a las compañías con mejor desempeño financiero y ESG de Perú, Chile, Colombia y México, afirmó.

Negociación

En tal sentido, señaló que la inclusión mejora la posición de negociación de la empresa y le permite acceder a nuevas fuentes de fondeo.

Entre los principales beneficios destacan las posibilidades de obtener financiamiento sostenible en mejores condiciones, así como acceder a inversionistas institucionales y fondos que solo colocan capital en compañías con estándares ESG validados por terceros independientes.

“El reconocimiento puede traducirse en mejores tasas de financiamiento, mayor acceso a crédito y oportunidades para estructurar instrumentos financieros vinculados a sostenibilidad”, detalló.

Además, recalcó que este tipo de evaluaciones reducen la percepción de riesgo de la compañía ante los mercados.

El impacto bursátil de ingresar al índice no necesariamente se refleja en un salto inmediato del valor de la acción.

Inversionistas

La validación de organismos externos sobre la capacidad de gestión de riesgos no convencionales —como los climáticos, sociales o reputacionales— fortalece la confianza de inversionistas y entidades financieras, especialmente en economías emergentes expuestas a volatilidad política y fenómenos climáticos, explicó Morales.

Precisó también que el impacto bursátil de ingresar al índice no necesariamente se refleja en un salto inmediato del valor de la acción, sino más bien en una mejora gradual de reputación y acceso a capitales.

“Es una señal de robustez y de manejo responsable de la empresa”, manifestó.

Permanencia

El ingreso al índice es resultado de un proceso que incluyó avances en reducción de huella ambiental, fortalecimiento de cadenas de valor y mayores estándares de integridad y transparencia, refirió la ejecutiva.

La permanencia en el índice será evaluada anualmente y dependerá tanto de mantener resultados financieros sólidos como de sostener un desempeño destacado en sostenibilidad, comentó.

La evaluación, realizada por S&P Global, incorpora cada año nuevos estándares y criterios, lo que obliga a las empresas a continuar elevando sus niveles de transparencia, innovación y gestión ESG, acotó.

Alicorp considera que este reconocimiento también puede servir como impulso para que más empresas peruanas avancen hacia estándares internacionales de sostenibilidad y accedan a mejores oportunidades dentro del mercado de capitales.