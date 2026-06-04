Ingreso. Ser parte del índice permitiría a la compañía una mejora gradual en reputación y acceso a capitales.
Ingreso. Ser parte del índice permitiría a la compañía una mejora gradual en reputación y acceso a capitales.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

Alicorp fue incluida por primera vez en el Índice Best in Class MILA de S&P Dow Jones, un listado que reúne a las compañías con mejor desempeño financiero y de sostenibilidad en los mercados de la Alianza del Pacífico.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.