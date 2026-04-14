¿Por qué estas normas elevan el estándar frente al “greenwashing” en Perú? .Foto: G de Gestión
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Ani Lu Torres
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Gestión Sostenible. A finales de marzo, Perú oficializó la adopción de dos normativas internacionales clave que, en palabras de expertos, mejoraría el creciente acceso a financiamiento “verde” para las empresas privadas en el país. Y, aunque estas normas serán obligatorias a partir del 1 de enero del 2029 para aquellas firmas no reguladas, el tiempo de preparación ya empieza a correr.

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