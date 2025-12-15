El Banco de Crédito del Perú (BCP) otorgó un financiamiento sostenible por S/860 millones a Luz del Sur destinado a la compra del parque eólico San Juan de Marcona (Ica). Como se recuerda, el último viernes, la distribuidora eléctrica —controlada por la china Yangtze Power International Co., Limited (CYP)— informó que, tras haberse cumplido todas las condiciones para el cierre de la operación, concretó la adquisición directa del 100% de las acciones representativas del capital social de Energía Renovable del Sur, que opera precisamente dicha central de energía.

La empresa adquirida por Luz del Sur obtuvo la concesión definitiva, en abril 2021, para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica con recursos renovables a través del parque eólico San Juan de Marcona.

Dicha central es una de las plantas de generación de energías renovables más relevantes del país. Cuenta con una potencia instalada de 136 megavatios (MW) e inició su operación comercial a finales de 2023 .

El financiamiento del BCP fue clasificado como “Financiamiento Verde” y busca fortalecer el desarrollo de una matriz energética más limpia y sostenible en el Perú. Foto: Andina.

Detalles del préstamo a Luz del Sur

El referido desembolso a Luz del Sur ha sido clasificado como “Financiamiento Verde”, bajo la categoría de generación de electricidad a partir de energía eólica, de acuerdo con los criterios de elegibilidad definidos por el BCP. Esta operación busca contribuir al desarrollo de energías renovables y fortalecer una matriz energética más limpia y responsable.

Desde la entidad financiera, destacaron que este financiamiento reafirma su liderazgo en la promoción de proyectos que generan un impacto positivo en el medio ambiente y en el desarrollo sostenible del sector energético.

“Estamos orgullosos de acompañar a Luz del Sur en este hito que impulsa la transición hacia energías renovables en el Perú. Este financiamiento refleja nuestro compromiso con la sostenibilidad y con la creación de valor a largo plazo para las empresas y las comunidades”, señaló Gerardo Moreno, gerente de la División de Banca y Finanzas Corporativas del BCP.