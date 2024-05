El uso de energías renovables es del interés de diversas empresas generadoras y distribuidoras eléctricas que ya vienen tomando acciones al respecto. Este es el caso de la distribuidora Luz del Sur, la cual ha obtenido un préstamo verde por US$100 millones del Banco de Crédito (BCP) para el desarrollo de infraestructura de energía renovable en el país.

A través de este financiamiento, Luz del Sur solventa la adquisición de los parques eólicos Marcona y Tres Hermanas ubicados en Ica, informó la entidad bancaria. Los parques Tres Hermanas y Marcona poseen una capacidad instalada de 129 MW y entregan su energía al Sistema Interconectado Nacional (SEIN).

“Creemos firmemente que las inversiones en energías renovables no solo son una necesidad medioambiental, sino también una decisión económica relevante”, señaló César Stuart, Head de Banca Corporativa del BCP.

En la víspera, el presidente del directorio de Luz del Sur, Zhan Pingyuan, adelantó que planean invertir US$ 190 millones en el mantenimiento de sus líneas de transmisión, y, entre 2025 y 2029, destinarían entre US$ 60 y US$ 90 millones en proyectos, planificando incursionar en el mercado de generación con energías renovables.

Energías renovables

Según la Asociación Peruana de Energías Renovables (SPR), hay 145 iniciativas de energía renovable identificadas. De ellas, unas 62 son solares, 27 son hidroeléctricas, 53 eólicas y una relacionada con el almacenamiento de energía (Termochilca Uno, de Enersur). La de mayor inversión es la Central Huallaga-I, en Huánuco, de la empresa Central Hidroeléctrica Huallaga Hydro, que implicará un desembolso de US$ 988.5 millones.

Entre los prospectos eólicos, el más caro es la Central Eólica La Espinoza, de Sowitec Energías Renovables del Perú, en Piura, que demandará US$ 558 millones. En tanto, el monto de inversión de la central solar fotovoltaica más grande es de Ibereólica Solar Moquegua, de US$ 433 millones. El proyecto tiene el EPO aprobado y se estima que su inicio de operación comercial será en el 2025.

