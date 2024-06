Mario Mustafá, presidente de Costa del Sol

“Al realizar cualquier trabajo, es crucial considerar cómo gestionar el tiempo de manera equilibrada. Siempre he procurado pasar el mayor tiempo posible con mi familia. A pesar de mis frecuentes viajes, he estado presente en ocasiones importantes, transmitiendo la formación y cultura de trabajo que heredé de mi padre. Por eso, mi consejo para los nuevos ejecutivos, que también son padres, es mantener este equilibrio, evitando los extremos. Además, recomiendo utilizar los canales digitales para mantener una comunicación constante. Tengo hijos que viven fuera del país y logro una comunicación fluida; incluso a través de videollamadas siento su presencia. También creo que es fundamental encontrar una buena pareja, ya que la responsabilidad del trabajo en el hogar no recae únicamente en uno, sino que debe ser un esfuerzo en equipo. Es esencial que juntos promuevan el desarrollo familiar”.

El ejecutivo sostiene que uno de los legados más importantes que le está dejando a sus hijos es el valor de la unión familiar. “Me casé muy joven y esto me permitió compartir y disfrutar de mis hijos y nietos, forjando una relación muy estrecha con ellos. Confían en mí y saben que siempre estoy disponible para ellos sin ningún temor. Hemos participado en muchas actividades juntos, más allá del ámbito profesional, como hacer deportes, correr, esquiar, montar bicicleta, entre otros. Un padre debe ayudar a sus hijos a desarrollar su propio camino”, aseveró.

Erick Ruiz, gerente general de Cummins Perú

LIMA 06 DE JULIO DE 2023 Fotos a Erick Ruiz, gerente general de Cummins. Fotos: joel alonzo/gec

“Para equilibrar mis responsabilidades como ejecutivo y padre, reservo momentos libres durante la semana y dedico por completo los fines de semana a mi familia. A los jóvenes ejecutivos les recomendaría planificar su tiempo, dar prioridad a la familia, desconectarse del trabajo fuera de horario laboral y mantener una comunicación abierta. Enseño a mis hijos la importancia de la perseverancia: persistir, insistir y nunca desistir. Es fundamental perseguir nuestras metas con determinación, sin perder de vista la importancia de la vida familiar”, refiere.

Ruiz sostiene que como padre, todo ejecutivo debe tener la capacidad de escuchar atentamente, ofrecer consejos valiosos y siempre comunicarse con transparencia, mirando a los ojos. Estos atributos fomentan una relación basada en la confianza y el respeto mutuo, esenciales para el desarrollo y bienestar.

Sangram Saho, gerente general de TCS Perú

“Utilizo algunas cosas simples para equilibrar mi gestión empresarial con la vida familiar: me esfuerzo por estar plenamente presente tanto en el trabajo como en casa, con mi familia. Reconozco que dispongo de tiempo limitado con mis hijos y por ello hago un esfuerzo consciente para aprovechar el tiempo al máximo, involucrándome en sus actividades. Las prioridades personales, profesionales y familiares varían ampliamente entre las personas, por lo que cada uno debe encontrar su propio equilibrio. Es crucial definir estas prioridades y administrar el tiempo de manera acorde, disfrutando de ambos en cada momento”, afirmó Saho.

El ejecutivo de TCS Perú dice que el legado para sus hijos se centra en valores y tradiciones, enfatizando la importancia de la integridad y el profesionalismo tanto en el trabajo como el hogar. ”Aprendo mucho de ellos. Considero que todo ejecutivo debe cultivar atributos como la humildad, la gratitud y el respeto a los demás”, agregó.

Julio Molina, presidente de Komatsu Mitsui

Equilibrar mi trabajo con mi papel de padre es un gran desafío, ya que implica gestionar bien el tiempo y priorizar lo que realmente importa. En el trabajo, me aseguro de delegar cuando es necesario, pues es imposible estar en todas partes a la vez. Contar con un equipo en el que confiar es fundamental para que la empresa funcione de manera efectiva en la rutina diaria.

”En casa, interno estar presente, impidiendo programar reuniones o compromisos laborales fuera del horario habitual, y dedicando tiempo a cada uno de mis hijos. Los fines de semana son sagrados para la familia. A los jóvenes ejecutivos les recomendaría establecer límites claros entre el trabajo y la vida personal. Aunque a veces se requiere trabajar largas horas, es crucial planificar momentos especiales con la familia y explicar abiertamente a nuestros hijos por qué a veces es difícil estar presente”, sostiene Molina .

La tecnología facilita muchas cosas, pero puede ser invasiva. Por ello, enfatizó que su esfuerzo va por inculcar en sus hijos valores como la integridad, la responsabilidad y la lealtad. “Les enseño que las cosas obtenidas mediante el trabajo duro tienen más valor y fomento el disfrute y la valoración de la vida en familia. Quiero que aprendan a valorar a las personas por lo que son y que sean amables. Creo que la empatía es algo común de alguna manera en ser padre con ser ejecutivo o jefe”, enfatizó.

Gabriel Amaro, presidente de AGAP

Gabriel Amaro lidera la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (Foto: Martin Pauca).

”Equilibrar la vida empresarial y familiar es un desafío considerable, pero no imposible. Como ejecutivos, enfrentamos grandes retos que exigen dedicación extensa para alcanzar nuestras metas profesionales. Sin embargo, la labor de ser padre y mantener la cohesión familiar también es crucial y trascendental. Es imprescindible encontrar un equilibrio que permita estar presente en los momentos claves con nuestros hijos, ya sea en la mañana, cuando se despiertan, o a la hora de almuerzo, o por la noche, además de los fines de semana y feriados”, afirma Amaro.

Como legado, dice que a sus hijos les estó inculcando que sean personas íntegras. Además, que una de las cosas más preciadas es la reputación y la formación profesional. ”Creo que el estudio es importantísimo, pero también es vital el buen nombre y hacer lo correcto, así como enseñar a los demás los valores y principios que se forjan desde la familia. Tercero, que sean personas que impacten positivamente en la sociedad”, aseveró.

