Mario Gonzales del Carpio, gerente general de Luz del Sur, explicó que el nuevo plan estratégico busca que esta empresa sea más sostenible. En ese marco, ya inició la renovación de su flota de operaciones con unidades eléctricas.

“El objetivo este año es tener 50 vehículos eléctricos. Ya tenemos 20 camionetas y se sumarán camiones livianos, furgonetas. A mediano plazo, dependiendo la regulación y los beneficios, buscamos que el 100% de nuestra flota (450 vehículos) sea eléctrica al cierre del 2025″, comentó a Gestión.

Asimismo, señaló que también abordan el desafío de la sostenibilidad con la posibilidad de comprar o producir energía generada con recursos renovables. En ese sentido, la firma anunció recientemente la adquisición de Sojitz Arcus, que posee dos centrales solares.

Sobre esta operación, el ejecutivo mencionó que aún esperan la aprobación del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) para finalizar la transacción. Sin embargo, afirmó que el crecimiento en energías renovables iría por otra vía.

“Me inclino más por el desarrollo ‘greenfield’ (proyectos nuevos), porque potenciales adquisiciones hay cada vez menos y son muy grandes. No apuntamos a activos muy grandes, sino a incorporar unos para trabajar con nuestros clientes y en la zona de concesión”, anotó, tras participar en el evento Transporte Sostenible.

Refirió que vienen trabajando en una cartera de proyectos de energía renovable desde hace algunos años. Sin embargo, precisó que aún no han decidido su desarrollo.

“Habrá que ver si la regulación y el mercado está en el momento para hacer una inversión. Se requiere predictibilidad de flujos e ingresos. Hoy se discuten varias reformas, como el cambio de la ley en virtud de la cual se remunera a estas energías. Esperaría a que esto se apruebe y cuando todo esté claro, invertir”, declaró.

Si bien remarcó que existe una sobre capacidad instalada de producción de energía, precisó que la reserva de generación es de alto costo. En ese sentido, a título personal, consideró clave la pronta definición del marco legal para inversiones en proyectos renovables, a fin de mantener costos eficientes, sobre todo, si los cambios climatológicos pueden afectar la operación de centrales hidroeléctricas.

Proyecta duplicar nuevas conexiones

Para el 2023, Luz del Sur había anunciado el incremento de su inversión a US$ 130 millones, superior a los US$ 70 millones de los últimos años. A la fecha, Gonzales aseguró que el capital se viene ejecutando, enfocado en renovación de redes, modernización de sub estaciones y, sobre todo, en nuevas conexiones.

Así, la distribuidora eléctrica apunta a duplicar de 25,000 a más de 50,000 sus nuevos puntos de conexión al cierre del año.

“En algunos casos, las zonas son muy lejanas y tienen problemas de saneamiento predial. Lo que hemos hecho el año pasado es trabajar con los asentamientos y autoridades tratando de encontrar una salida para que tengan los documentos en regla y puedan tener las conexiones”, dijo.

Añadió que la expansión de las redes se realizará principalmente en las periferias de la zona de concesión de Luz del Sur, en Huarochirí y Punta Hermosa.

LEA TAMBIÉN: Sempra Energy cierra transacción de participación accionaria con China Yangtze Power

Resultados y perspectivas

En el 2022, Luz del Sur recuperó el nivel de ingresos de la pre pandemia y su Ebitda respecto al 2019 creció en 5%. En el primer trimestre del 2023, sus ingresos operativos se elevaron en 22.5% a S/ 1,137 millones, según información reportada a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

Sobre el resultado de dicho periodo, Gonzales reconoció un impacto positivo de las altas temperaturas, que suelen impulsar un mayor consumo eléctrico. En los próximos meses, indicó que el mismo se moderaría, considerando la estacionalidad de la demanda.

Aunque el ejecutivo evitó dar proyecciones de ingresos al cierre del 2023, confió en mantener tasas de crecimiento.

Luz del Sur marca distancia de venta en sector de distribución

Consultado por posiciones que advierten una ausencia de competencia en el mercado de distribución eléctrica y una consecuente subida de tarifas en Lima por la anunciada venta de Enel Distribución –que tiene la concesión en la zona norte de la capital- a China Southern Power Grid International (CSGI), Gonzales aclaró que Luz del Sur no está involucrada en la operación.

“No tenemos nada que ver, no estamos informados y no tenemos nada que decir, (la empresa) no participa en esta operación”, remarcó, tras considerar que las opiniones que sugieren eventuales aumentos de tarifas carecen de sustento técnico.

En su momento, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) manifestó que dicha adquisición podría derivar en que la actividad de distribución eléctrica en Lima pase a manos de la República Popular China. Y es que, tanto la matriz de Luz del Sur (Yangtze Power) y CSGI provienen de ese país.

LEA TAMBIÉN: Con Enel y Luz del Sur en manos chinas podrían subir tarifas en el corto plazo a empresas

CLAVES

Distribución. Luz del Sur tiene la concesión de distribución eléctrica desde la avenida Grau hacia distritos de Huarochirí en el este y hacia parte de Cañete, en el sur.

Usuarios. Empresa tiene 1.2 millones de conexiones (medidores), que representan aproximadamente 5 millones de personas.

Generación. A través de Inland, Luz del Sur genera energía eléctrica con una central en Cusco.