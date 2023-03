En este sentido, ambas empresas firmaron un acuerdo este martes. Sin embargo, para que la operación se concrete, todavía quedan pasos pendientes, como la evaluación de las autoridades, indicó Mario Gonzales, gerente general de Luz del Sur, en diálogo con Gestión.

Las dos centrales de energía solar

Majes Arcus y Repartición Arcus son plantas pioneras en la generación de energía solar en el país. Creadas en el 2012, entre ambas tienen una capacidad de producción de unos 40 megavatios. A la fecha, cuentan con dos contratos de compra de energía a precio fijo para los próximos 10 años, garantizados por el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Una vez que estos contratos concluyan, la empresa podrá disponer de esta energía para destinarla a otros fines. Cabe aclarar que la energía producida por Luz del Sur se dirige únicamente al mercado libre (empresas y grandes consumidores); mientras que para abastecer al mercado regulado, compra la energía a terceros mediante licitaciones. Hasta la fecha, la energía que genera Luz del Sur representa menos del 10% del total de su capacidad de venta.

“Para nuestra empresa, estas serán las primeras centrales de generación de energía solar (y también de energía renovable no convencional) que formarán parte de nuestros activos. La producción de estas dos centrales es pequeña, pero es importante para nosotros porque está alineada con las políticas que hemos desarrollado para ser sostenibles en el tiempo”, comentó Gonzales.

En esa línea, indicó que la compañía distribuidora evaluará si le resultará posible ampliar ambas centrales de generación de energía fotovoltaica. Además, existe la posibilidad de que más adelante realice nuevas adquisiciones o desarrolle desde cero proyectos de energía renovable. “Es un proceso que tiene una línea de avance gradual y persigue el objetivo de contar con suficiente energía para atender a nuestros clientes libres”, agregó el ejecutivo.

Por su parte, Javier Matos, director de Nexta Consultoría, compañía que asesora a empresas del sector energía en el país, señala que, debido a una gran diferencia de costos, las energías renovables no convencionales se han vuelto la regla en el desarrollo de nuevas plantas generadoras de energía. La construcción de una central hidroeléctrica es mucho mayor (US$2.5 millones por megavatio) que la de una planta de energía no convencional (US$1 millón por megavatio). Sin embargo, estas últimas suelen tener dificultades comerciales debido a que, por temas regulatorios, no hay un reconocimiento oficial de su potencia.

Pero en el caso de Luz del Sur, señaló, adquirir estas centrales de energía solar sí resulta estratégico debido a que la compañía ya cuenta con capacidad de generación eléctrica convencional, que les permitiría respaldar los contratos que pudieran entablar con sus clientes. Además, sostuvo que “al menos por los próximos 10 años estas centrales ya tienen solucionado el factor comercial, pues la energía ya está sujeta a contratos de venta con el Minem”. A ello se suma la ventaja de que estos contratos fueron firmados hace una década con precios fijos mucho más elevados que los del mercado actual.