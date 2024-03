La empresa de distribución eléctrica Luz del Sur ratificó la composición de directorio. A través de un hecho de importancia presentado ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), la distribuidora confirmó como presidente de directorio a Ning Xue.

Ning Xue es ingeniero senior de profesión. Se incorporó a China Three Gorges Corporation en julio de 1995 y actualmente es secretario del directorio de China Yangtze Power Co. (CYPC), también es director ejecutivo de China Yangtze Power International (CYPI).

Además de director de la Oficina de Relaciones Exteriores de CYPC y director de la Oficina de Proyectos Andes. Con anterioridad, trabajó en el departamento de proyectos de construcción del Proyecto Three Gorges. Cuenta con un título de EMBA (máster ejecutivo en administración de empresas) de la Universidad de Pekín y un máster en administración de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong.

LEA TAMBIÉN Ahora se podrá suspender orden de corte de servicio de luz, previo pago de la deuda

Cabe recordar que en 2019, China Yangtze Power adquirió el 83.6% de Luz del Sur. La sesión de directorio también ratificó como vicepresidente del directorio a Weihua Qu y como secretario del directorio, Mario Gonzales Del Carpio.

Inversiones pendientes

La distribuidora detalló en marzo pasado, que planean invertir US$ 190 millones en el mantenimiento de sus líneas de transmisión, y, entre 2025 y 2029, entre US$ 60 millones y US$ 90 millones en proyectos, planificando incursionar en el mercado de generación con energías renovables.

En diciembre del 2023, su gerente general de Luz del Sur, Mario Gonzales, adelantó a Gestión que esperaban comenzar con la construcción de la central hidroeléctrica Santa Teresa 2 (Cusco) este año debido a ya tienen todos los permisos. El proyecto de 280 megavatios (MW) demandará un capital de US$ 476 millones.

LEA TAMBIÉN Luz del Sur se reordena: entra en vigencia concentración de acciones en una de sus firmas

TE PUEDE INTERESAR DE LUZ DEL SUR

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.