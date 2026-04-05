En el Perú abundan historias de empresas que lograron transitar de un negocio exitoso a una empresa sostenible y sin depender necesariamente del fundador. ¿Qué decisiones marcaron sus historias? (Foto: EY)
En el Perú abundan historias de empresas que lograron transitar de un negocio exitoso a una empresa sostenible y sin depender necesariamente del fundador. ¿Qué decisiones marcaron sus historias? (Foto: EY)
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Ani Lu Torres
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A finales de marzo, en pleno clima electoral, decenas de miembros de empresas familiares peruanas se reunieron en un hotel de Lima para hablar de crecimiento. Pero la conversación también derivó hacia un problema más profundo y de larga data: muchos fundadores siguen haciéndolo todo. Son el ‘pulpo’ de la firma: atienden clientes, se encargan de la logística, revisan inventarios, hablan con proveedores y bancos, y más.

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