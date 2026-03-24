Luz del Sur suministra electricidad a alrededor de 1.4 millones de clientes dentro de un área de concesión exclusiva, que abarca aproximadamente 3,500 kilómetros cuadrados e incluye a más de 5 millones de habitantes en el sur de Lima Metropolitana y zonas aledañas. Además, su cartera está conformada principalmente por más de 1.3 millones de usuarios residenciales y pequeños negocios, 36,000 empresas medianas y grandes, así como más de 1,000 clientes libres.

Durante el 2025, la energía física total vendida por el negocio de distribución de la empresa alcanzó los 10,084 gigavatios hora, 2.4% más frente a 2024. “Este crecimiento se explica principalmente por el aumento en las ventas al mercado libre de clientes residenciales y pequeños negocios”, explicó el CEO de la compañía, Mario Gonzales del Carpio.

Los clientes regulados representan el 60% de la energía total distribuida, mientras que el 40% restante corresponde al mercado libre. En tanto, el negocio de generación vendió 1,443 gigavatios hora en 2025, lo que representó un crecimiento de 24% frente a 2024.

Resultados financieros de Luz del Sur en 2025

En cuanto a los resultados financieros, los ingresos operativos totales de Luz del Sur ascendieron a S/ 4,669 millones en 2025 (US$ 1,308 millones), mientras que el ebitda alcanzó los S/ 1,477 millones, (US$ 414 millones). El ratio de deuda neta sobre ebitda se elevó a 2.84 en 2025.

“Este incremento responde al mayor nivel de endeudamiento, que aumentó en S/ 860 millones, destinado a financiar la adquisición del parque eólico San Juan de Marcona en diciembre de 2025”, anotó Gonzales del Carpio.

De acuerdo con el CEO, en el cuarto trimestre de 2025, los ingresos operativos totales de la distribuidora alcanzaron los S/ 1,217 millones, un 3.3% más frente al mismo periodo de 2024. “En ese mismo lapso, la utilidad operativa se situó en S/ 305 millones, mientras que la utilidad neta llegó a S/ 174 millones”, precisó.

Sede principal de Luz del Sur en Lima, desde donde se gestiona la distribución eléctrica a más de 1.4 millones de clientes en la capital y zonas aledañas. Foto: Andina.

Resultados de Luz del Sur en el cuarto trimestre

Al comparar el desempeño de Luz del Sur en el cuarto trimestre 2025 con similar periodo de 2024, el ebitda de la compañía se mantuvo prácticamente estable en términos interanuales, al pasar de S/ 252 millones a S/ 251 millones . En detalle, los ingresos por distribución de energía aumentaron en S/ 39 millones, impulsados por mayores ingresos por servicios complementarios, que crecieron en S/ 93 millones.

Este resultado fue parcialmente compensado por menores ingresos por ventas de energía, que cayeron en S/ 54 millones. “El incremento en servicios complementarios responde principalmente a la puesta en operación de importantes proyectos de infraestructura ejecutados para terceros”, mencionó.

En contraste, la reducción en los ingresos por ventas de energía se debió a un menor precio unitario promedio, asociado con la disminución de las tarifas de distribución y subtransmisión, aunque parcialmente compensado por un mayor volumen de energía física vendida.

Por su parte, los ingresos del negocio de generación registraron un leve incremento de S/ 400,000. En cuanto a los costos, los de distribución de energía aumentaron en S/ 62 millones, debido a mayores gastos de terceros, suministros, consumos y personal, vinculados con los proyectos de infraestructura ejecutados para terceros. Este efecto fue parcialmente compensado por una reducción en las compras de energía.

Asimismo, se registraron menores costos de generación por S/ 14 millones, producto de menores gastos de amortización, así como una disminución de S/ 23 millones en gastos de venta y administrativos.

Mario Gonzales del Carpio, CEO de Luz del Sur, destacó en conferencia con inversionistas el crecimiento en ventas de energía y la consolidación de la base de clientes durante 2025. Foto: Andina.

Resultados anualizados de Luz del Sur en 2025

La utilidad antes de intereses e impuestos de Luz del Sur registró una disminución de 2.5%, al pasar de S/ 1,051 millones en 2024 a S/ 1,024 millones en 2025. En cuanto a los ingresos, los provenientes de la distribución de energía disminuyeron en S/ 21 millones, debido a menores ingresos por ventas de energía por S/ 120 millones, efecto que fue parcialmente compensado por mayores ingresos por servicios complementarios por S/ 100 millones.

“La reducción en las ventas de energía responde principalmente a un menor precio unitario promedio, asociado a la disminución de las tarifas de distribución y subtransmisión”, narró el CEO.

Por su parte, los ingresos por generación de energía aumentaron en S/ 39 millones. Este resultado obedece, añadió, a que en 2025 se incorporan 12 meses de operación de los parques eólicos Tres Hermanas y Marcona. En el frente de costos, los relacionados con la distribución de energía se incrementaron en S/ 73 millones, principalmente por mayores gastos de terceros, consumo de suministros y gastos de personal vinculados a proyectos de infraestructura para terceros, parcialmente compensados por menores compras de energía. Asimismo, los costos de generación aumentaron en S/ 24 millones, debido al mismo efecto temporal asociado a los parques eólicos.

Dicho desempeño operativo fue parcialmente compensado por una reducción de S/ 21 millones en los gastos de venta y administrativos, explicada por menores gastos tributarios y de terceros. “Adicionalmente, el resultado no operativo se incrementó en S/ 33 millones, impulsado por mayores ganancias por diferencia de cambio, así como por menores costos de reestructuración de deuda y menores gastos financieros”, dijo.

Luz del Sur cerró el 2025 con ingresos operativos de US$ 1,308 millones, proyectando menor deuda y mayor liquidez para 2026. Foto: Andina.

¿Qué pasó con Inland Energy?

Luis Miguel Quirós Velásquez, gerente comercial de Luz del Sur, presentó un balance del negocio de distribución en 2025, comparado con 2024. Según explicó, los ingresos por ventas de energía del segmento de distribución disminuyeron 2.8%, hasta S/ 4,117 millones . Esta caída se debió principalmente a una reducción del 5.2% en el precio promedio de venta, que fue parcialmente compensada por un aumento del 2.4% en las ventas físicas de energía.

La reducción en la tarifa promedio se explica por ajustes en los precios de generación y distribución, vinculados a la baja del índice de precios mayoristas y del tipo de cambio, componentes clave de la fórmula de indexación polinómica. Además, se registró una disminución en el peaje de subtransmisión, cuyos detalles se explicaron en la presentación de la empresa.

Por el lado de los costos, las compras de energía bajaron 1.7%, hasta S/ 2,521 millones, principalmente por una reducción de 2.3% en el precio promedio de adquisición de energía, compensada parcialmente por un incremento de 0.6% en el volumen comprado. Como resultado, el margen comercial del negocio de distribución disminuyó 5%, situándose en S/ 1,596 millones.

En términos de clientes, el ejecutivo indicó que Luz del Sur registró un crecimiento promedio anual de 2.9% entre 2021 y 2025, con los clientes regulados representando el 99.9% del total. El segmento de baja tensión, que incluye residenciales, pequeños y medianos negocios, y alumbrado público, mostró la mayor expansión con una tasa anual compuesta de 2.9%. Durante este período, las ventas físicas de energía crecieron a una tasa compuesta anual de 2.8%.

En el mercado regulado, que concentra el 60% de la energía distribuida, el crecimiento promedio anual fue de 2.4%, mientras que el mercado libre, con el 40% restante, registró la mayor expansión con un 3.5% anual. Sobre el peaje de subtransmisión, Quirós Velásquez recordó que se trata de un proceso anual de liquidación regulatoria, que ajusta los ingresos de acuerdo con la demanda regional y el tipo de cambio. Entre 2022 y 2023, estos ingresos fueron superiores al promedio para compensar desviaciones de los años posteriores a la pandemia, y se espera que se normalicen desde 2026.

Respecto al negocio de generación, el gerente comercial remarcó que Luz del Sur, a través de subsidiaria Inland Energy cuenta con 409 megavatios instalados, distribuidos entre hidroeléctrica, solar y eólica. Esta empresa opera la central hidroeléctrica Santa Teresa I (Cusco), con 104 MW; las plantas solares Majes y Repartición Arcos que suman 40 MW; y los parques eólicos, incluidos Tres Hermanas y Marcona, alcanzan 265 MW.

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“ En 2025, Inland Energy registró un incremento del 31% en sus ingresos por ventas de energía, hasta S/ 110 millones , impulsado por un aumento de 16% en el volumen vendido gracias a una mayor producción en Santa Teresa I, y un alza de 14% en el precio promedio de venta”, señaló.

Las plantas solares reportaron una leve caída de 0.3% en ingresos, por un descenso de 1.4% en la producción, parcialmente compensado por un aumento de 1.2% en la tarifa promedio. Por su parte, los parques eólicos incrementaron sus ingresos 20%, considerando que en 2025 operaron todo el año, frente a solo ocho meses en 2024 tras su adquisición.

El ejecutivo resaltó que entre 2021 y 2025 las ventas físicas de generación crecieron 20% anual, con la hidroeléctrica representando 49% de la energía vendida; los parques eólicos, 45%; y la solar, 6%. Las ventas bajo contratos PPA crecieron 15% anual, representando 73% del total. “Los ingresos consolidados del negocio de generación aumentaron 51% en cuatro años, impulsados por renovables, y la utilidad bruta creció 48% gracias a estas plantas y a sinergias administrativas”, añadió.

Luz del Sur cerró 2025 consolidando su matriz de generación con 409 MW distribuidos entre hidroeléctrica, solar y eólica, mientras Inland Energy incrementó 31% sus ingresos por ventas de energía. Foto: Andina.

Meta: Menor endeudamiento y mayor generación de ebitda en 2026

John Lyu, CFO de Luz del Sur, explicó que los ingresos operativos alcanzaron US$ 1,308 millones, con una tasa de crecimiento anual de 8% entre 2021 y 2025, cuando el negocio de distribución representó el 92% y la generación 8%. El ebitda consolidado llegó a US$ 414 millones, con un incremento de 3% respecto a 2024, mientras que el ingreso neto sumó US$ 201 millones, aumentando 4%.

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El CFO detalló que el alza de deuda entre 2022 y 2025 responde a la adquisición de activos renovables: plantas solares por US$ 84 millones en 2023, los parques eólicos Tres Hermanas y Marcona por US$ 170 millones en 2024, y San Juan de Marcona por US$ 256 millones en diciembre de 2025. A diciembre de 2025, la deuda neta sobre ebitda fue de 2.8 veces, pero Lyu anticipó que este ratio disminuirá en 2026 gracias a la generación adicional de ebitda y al plan de amortización de deuda.

Entre las medidas financieras, Luz del Sur emitió en octubre de 2025 un bono internacional de S/ 1,380 millones con vencimiento en 2032 para prepagar deuda de corto plazo, mejorando su perfil de vencimiento. Para 2026, la compañía proyecta reestructurar y refinanciar deuda de corto plazo por más de S/ 1,700 millones .

“El margen EBITDA consolidado creció a 31.6% en 2025, y la liquidez de la compañía se fortaleció gracias a los nuevos activos de generación”, finalizó Lyu.