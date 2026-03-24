Luz del Sur emitió en octubre de 2025 un bono internacional de S/ 1,380 millones con vencimiento en 2032 para prepagar deuda de corto plazo. Foto: Andina.
Luz del Sur emitió en octubre de 2025 un bono internacional de S/ 1,380 millones con vencimiento en 2032 para prepagar deuda de corto plazo. Foto: Andina.
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Karen Guardia Quispe
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Para Luz del Sur (empresa de distribución eléctrica, controlada por China Yangtze Power International), uno de los hitos más relevantes de 2025 fue el cierre de la adquisición del parque eólico San Juan de Marcona (Ica), por US$ 256 millones. Dicho activo cuenta con una capacidad instalada de 136 megavatios. Ahora, sus principales ejecutivos detallaron los resultados del 2025 y las perspectivas para el 2026 en conferencia con inversionistas. ¿Qué prevén para Inland Energy?

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