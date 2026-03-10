La sucesión en la empresa familiar continúa siendo uno de los procesos más relevantes y, a la vez, más complejos en la sostenibilidad de los negocios de propiedad familiar. (Foto: Referencial / cortesía Centenario)
La sucesión en la empresa familiar continúa siendo uno de los procesos más relevantes y, a la vez, más complejos en la sostenibilidad de los negocios de propiedad familiar. (Foto: Referencial / cortesía Centenario)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Edgar Velito
mailEdgar Velito

La tercera encuesta vinculada al “proceso de sucesión en los negocios de propiedad familiar”, realizada por Luis Scerpella, fundador de Escuela de Accionistas, proyecto para formar a miembros de familias empresarias, revela cambios en la percepción sobre la edad de retiro del gerente general, con una tendencia a prolongar su permanencia en el cargo. Los resultados se comparan con mediciones previas para identificar tendencias en la forma en que las familias empresarias están abordando la transición del liderazgo.

TE PUEDE INTERESAR

Empresas familiares peruanas y su diversificación: ¿Cuál es el sector más atractivo?
Más de la mitad de empresas familiares se reinventa: ¿qué sectores lideran el cambio en el Perú?
Grupo Romero y Grupo Gloria: el desafío de la nueva generación al mando

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.