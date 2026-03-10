Según la encuesta elaborada por el consultor de empresas familiares a 75 profesionales —entre consultores, empresarios y head hunters— revela que el 47% considera que la salida del gerente general debería producirse entre los 66 y 75 años, convirtiéndose esta franja etaria en la alternativa con mayor respaldo.

El resultado contrasta con el obtenido en 2023, cuando el 49% recomendaba que los fundadores o miembros de la familia propietaria dejarán el cargo a partir de los 55 años, lo que evidencia un desplazamiento en la percepción sobre la edad de retiro en empresas familiares.

“Este resultado se debe a que el aumento de la expectativa de vida, junto con mejores condiciones de salud física e intelectual en edades avanzadas, ha ampliado la etapa de vida activa de los empresarios y empresarias”, explicó Scerpella a Gestión.

Edad de retiro se amplía, pero sucesión sigue siendo clave

Y es que la generación plateada (perfiles senior) en altos cargos continúan siendo valorados por los directorios, especialmente en posiciones vinculadas a la toma de decisiones. Bajo este escenario, precisó que el desplazamiento hacia edades más avanzadas no debe interpretarse como una dificultad para ceder el control, sino como una preparación para iniciar el proceso de sucesión.

“La ampliación de la edad de retiro no elimina la necesidad de planificar la sucesión; por el contrario, cuanto más se prolonga la permanencia en el cargo, mayor es la conveniencia de prepararla con anticipación”, aseveró.

No obstante, reconoce que puede existir resistencia por parte del fundador o de algún miembro de la familia a dejar el cargo, ante la incertidumbre sobre qué hacer una vez fuera de la compañía. “Todos se preguntan lo mismo: qué hago al día siguiente, porque para muchos la empresa ha sido su vida. Siempre existe ese temor; no hacer nada es complicado, más aún en un contexto de mayor longevidad”, señaló.

Por ello, recomendó planificar con anticipación la sucesión o transición, ya que la dependencia del negocio en una sola persona representa un riesgo y no prepararla puede terminar afectando al negocio.

Empresas familiares: del directorio a nuevos negocios propios

Scerpella añadió que la mayoría de empresas en el mundo son de propiedad familiar. En muchos casos, los fundadores o miembros de la familia dejan la gerencia o la presidencia del directorio para asumir funciones de consultor o mentor. “He visto casos que han dejado la gerencia y ha entrado un familiar sanguíneo o político y el empresario ha pasado a jugar un rol de mentor, transmitiendo algunas experiencias a la persona pero sin meterse en tomar decisiones”, explicó.

Otro camino que han seguido miembros de empresas familiares, según el especialista, es explorar nuevos negocios fuera del país de origen. Es el caso de Dionisio Romero Paoletti, quien dejó la presidencia del directorio del Grupo Romero en diciembre de 2025 para fundar su propia universidad en Estados Unidos.

“Tengo entendido que Dionisio junto con su familia nuclear impulsa este proyecto de universidad, que no forma parte del Grupo Romero, sino que es independiente. Una alternativa es esa: pensar en diversificarse o emprender nuevos negocios”, explicó.

FiCHA TÉCNICA.

Período de realización de la encuesta. El levantamiento de información se realizó de noviembre de 2025 a enero de 2026.

Población. El grupo de participantes estuvo conformado por consultores, empresarios y empresarias, representantes de firmas de búsqueda de ejecutivos, profesionales independientes, directores y directoras de empresas.

Muestra. 75 profesionales invitados de distintos países de Iberoamérica, donde el el 90% provienen de Perú.

Técnica. Encuesta