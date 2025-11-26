Desde hace más de una década, PwC Perú y G de Gestión han reconocido a organizaciones que lideran con innovación, sostenibilidad y compromiso con la comunidad. Fotos Jesús Saucedo /@photo.gec
Desde hace más de una década, PwC Perú y G de Gestión han reconocido a organizaciones que lideran con innovación, sostenibilidad y compromiso con la comunidad. Fotos Jesús Saucedo /@photo.gec
Diphasac, la importadora peruana del rubro farmacéutico, proyecta pasar de S/ 24 millones de facturación este año a alcanzar los S/ 30 millones en 2026, producto de la ampliación de su portafolio y nuevas alianzas estratégicas. Así lo anunció Alex Morales, CEO y fundador de la compañía ganadora del premio EMA Empresas Familiares en la categoría Gestión y Transformación del Talento, otorgado por PwC Perú, G de Gestión y la Asociación de Empresas Familiares.

