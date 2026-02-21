“El grupo atraviesa la última etapa del traspaso de la primera a la segunda generación. Es un paso importante porque estamos encaminados a que este proceso se realice de manera ordenada; es un reto que no muchos grupos empresariales logran”, comentó a Gestión Dyer Coriat y en ese contexto nos da detalles de los resultados obtenidos.

¿Cuáles fueron los resultados reportados en 2025?

El año pasado, el holding cerró con una facturación de US$ 1,100 millones y para este 2026 proyectamos crecer 15% en ventas. Fue un buen año, ya que los indicadores financieros tuvieron récords en ventas, EBITDA, rentabilidad y también tuvimos el apalancamiento más bajo de los últimos siete años.

¿Qué factores impulsaron este resultado?

Dicho desempeño estuvo impulsado principalmente por Camposol, que aportó US$ 650 millones en facturación. Nuestro principal producto es el arándano y representa el 70% del negocio de Camposol y casi el 50% de todo el grupo, ya que la mayor parte de la inversión fue direccionada a este fruto.

¿A cuánto ascendieron las inversiones en 2025?

El Capex del grupo en 2025 ascendió a US$ 100 millones; sin embargo, este año prevén inversiones récord por US$ 150 millones, de los cuales alrededor de US$ 90 millones corresponderán a Camposol. De ese monto, el 70% será destinado al recambio de variedades de los arándanos y el resto de las inversiones del grupo se orientará a los demás cultivos, integraciones hacia los mercados y empresas del holding.

¿Cuál es el objetivo del plan de inversiones?

La hoja de ruta actual no prioriza la expansión acelerada, sino la rentabilidad y sostenibilidad. Un ejemplo de ello es nuestro programa de mejoramiento genético, que ha lanzado nuevas variedades de arándano, las primeras desarrolladas en Perú, y que nos permitirán ser más competitivos en costos y productividad.

¿Cuál es la estrategia a nivel financiero?

La naturaleza del portafolio del Grupo DC está ligado a las materias primas cuyos precios pueden fluctuar con amplitud. Lo que buscamos es mantener suficiente holgura financiera para afrontar eventuales caídas de precios, propias de los commodities, y evitar problemas financieros. Por eso apuntamos a reducir el apalancamiento de 2x a 1.5x, aunque eso nos limite para emprender nuevas iniciativas en el corto plazo.

Camposol anunció el desarrollo de dos nuevas variedades de arándanos a través de su programa genético Origen

¿Y cómo fue el desempeño de su unidad minera?

Ingresamos a este negocio en 2022 con la adquisición de la mina de cobre y plata Cobriza (Huancavelica) y hemos registrado un balance positivo. Los resultados no solo respondieron al alza de los minerales, sino también a la buena relación con las comunidades alrededor del activo. Una parte importante del Capex para este año estará destinado a la mina para seguir confirmando más reservas.

¿Cuál es el objetivo con la operación minera?

Buscamos que la operación crezca de manera gradual hasta alcanzar su capacidad máxima de planta, que es de 8,000 toneladas por día. Actualmente estamos en 6,000 toneladas, por lo que aún existe margen para crecer (...) Queremos incrementar la exposición del grupo en minería.

¿Y que se ha mapeado en la división acuícola?

Dentro del sector acuícola, Marinasol enfrentó complicaciones asociadas a la gestión y mercado, tras la caída de precios durante la pandemia y la mayor participación de Ecuador en la exportación de langostinos. Frente a ello, tuvimos que capitalizar la compañía hace poco para que siga sosteniéndose y hoy la hemos dejado limpias de deudas y estamos logrando rentabilidades, no óptimas pero por lo menos se está autososteniendo.

¿Hay planes de inversión con la empresa?

Mientras no alcancemos costos similares a los de Ecuador, no expandiremos la operación. Estamos trabajando en mejora continua y tecnología para reducirlos y, cuando lo logremos, retomaremos el crecimiento de la compañía.

En cuánto al rubro inmobiliario ¿qué proyectos tienen?

En el rubro inmobiliario, el grupo desarrolla por primera vez proyectos multifamily a través de Marverde, que es nuestra firma vinculada a programas como Techo Propio y Mivivienda, así como venta de lotes. Tenemos varios proyectos en la costa peruana, ya que somos el segundo o tercer desarrollador de Techo Propio en el país. Sin embargo, este año estamos incursionando con dos proyectos multifamiliares en Lima debido a que el portafolio de la inmobiliaria está muy expuesta a la vivienda social, donde se depende mucho del bono del gobierno. A ello se suma DC Landbanking, brazo inmobiliario orientado a generar más valor sobre las tierras del grupo. Hoy, contamos con algunos activos de renta en oficinas y almacenes. Tenemos una cierta cantidad de hectáreas, de las cuales la mitad no está sembrada; buscamos darles valor inmobiliario con almacenes o viviendas para que incrementen su valor en el largo plazo.

El 80% del negocio de Marverde se orientará a vivienda social y el 20% a la venta de lotes. En paralelo, la empresa ha iniciado su incursión en el segmento multifamily.

En el negocio de envases de cartón y plástico, cuentan con EcoPacking ¿qué planess tienen con la empresa?

Viene creciendo a un ritmo bastante sólido. Y es que Camposol figura como su principal cliente, ya que aporta el 15% de sus ventas; mientras que el 85% restante proviene de la agroindustria nacional. Tenemos plantas de packing en Trujillo, Lurín y Piura.

Y en el caso de su negocio forestal, con Refinca ¿qué resultados obtuvieron?

En Refinca, la estrategia fue redefinida. El plan original contemplaba desarrollar el mayor proyecto de reforestación con eucalipto en la selva peruana; sin embargo, enfretamos dificultades en su ejecución. Sembramos la variedad que no era la correcta y compramos tierras invadidas, por lo que todo se complicó. Ahora, lo que estamos haciendo es replantear el proyecto ya no de 20,000 ha. sino de 5,000 ha., ya con variedades comprobadas que funcionan bien y en las tierras que no estén invadidas. Hoy, el proyecto tiene 3,000 ha. sembradas pero el objetivo es llevarla a los 5,000 ha. en los próximos años. Se trata de reforestar eucalipto para la producción de madera.

