En 2025, el holding cerró con una facturación de US$ 1,100 millones.
Víctor Melgarejo
Edgar Velito
Con el objetivo de asegurar la continuidad del grupo familiar en las siguientes generaciones, el Grupo Dyer Coriat (DC), holding propietario de Camposol y otras siete empresas —OCP Cobriza, EcoPacking, Marinasol, Inmobiliaria Marverde, DC Landbanking, Refinca y Servicredit—, atraviesa una etapa de madurez en la que prioriza la rentabilidad y la sostenibilidad por encima de la expansión acelerada. En ese contexto, Samuel Dyer Coriat, presidente del directorio del Grupo DC, conversó con Gestión sobre los planes de inversión en sus principales unidades de negocio y la estrategia para mantener una posición financiera estable.

