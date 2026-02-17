Sin embargo, incluyendo factores ajenos al negocio editorial, como la venta de las instalaciones de la subsidiaria de impresiones Amauta y otros predios, los resultados contables de la compañía arrojan una pérdida de S/ 67.9 millones.

Al respecto, Antonio Román, Gerente Central Legal y de Cumplimiento de la empresa, explicó que el efecto contable negativo de dicha transacción respondió a que el valor de la inversión acumulada en los activos de Amauta fue superior al monto de la venta. Con esta operación culmina el proceso de desinversión de los negocios no core del Grupo.

No obstante, el resultado obtenido excluyendo ese factor empieza a reflejar una mejor salud financiera del negocio per se y de la diversificación de actividades: el 2025, los ingresos por nuevas actividades ya representaron casi 30% del total.

Sobre esa mejora, José Manuel Jurado Gómez, gerente general de Empresa Editora El Comercio, afirmó que el desempeño positivo del negocio (sin considerar el referido efecto contable) respondió a tres elementos. Entre ellos, que la digitalización empieza a tener sus resultados.

“Hablamos de suscriptores digitales y un crecimiento del negocio de publicidad digital. Esa es una tendencia a la que ya estamos subidos y donde estamos consiguiendo empezar a capitalizarla”, comentó.

De igual manera, destacó el aporte del negocio de colecciones, con el cual tienen fuertes expectativas de generación de ingresos a través de ecommerce. Además, el rubro de eventos también creció, no solamente en los enfocados en empresas, sino también en deportes y, desde este año, en entretenimiento.

La expansión en el streaming

Entre las novedades más próximas de cara a las audiencias, Jurado anunció la apuesta clara por el streaming. En ese sentido, resaltó que ya han construido cuatro estudios para ese canal en la sede histórica del Centro de Lima.

“Tenemos un plan con Comercio, Gestión, Trome, Correo y un canal de Depor que va a venir con fuerza, sobre todo porque es un año muy importante a nivel mundial, a nivel deportivo”, manifestó.

En Gestión, recordó que el actual canal de streaming está muy enfocado en el público internacional. Sin embargo, también comenzará a desarrollar programas orientados a la audiencia de Perú. “Y eso va a ser replicado con el resto de las marcas, con una mirada más holística entre todas las marcas”, anotó.

Así, estimó que todas las marcas del grupo estarán en el streaming entre el primer y el segundo trimestre.

“Hoy tenemos muchos más proyectos y la idea es que aprovechemos la estacionalidad de cada uno de ellos y estemos con canales digitales mucho más sostenibles”, manifestó, tras referir que ya cuentan con varios auspiciadores apostando por estos formatos digitales.

Reducción de deuda

Para este 2026, Román precisó que el efecto contable de la venta de Amauta no se traslada a los próximos resultados y afirmó que apuntan a replicar el ebitda logrado el año pasado, contribuyendo también a una utilidad positiva. Sin embargo, destacó que el indicador más expectante es la reducción de deuda.

“Deberíamos pasar de una deuda de casi S/ 46.7 millones a una de S/ 34.4 millones, que además tiene ya un flujo de prepago asegurado. La salud y el rigor financiero es probablemente uno de los grandes pilares de la estrategia durante todos estos años”, anotó.

Fideicomiso apunta a optimización de espacios

A fines de 2025, Empresa Editora El Comercio aprobó separar sus activos inmobiliarios del Centro de Lima y Pueblo Libre (sede Pando), y transferirlos a un fideicomiso para su venta. Al respecto, Román explicó que la medida respondió a una decisión de los accionistas.

“Lo que estamos haciendo es optimizando la cantidad de metros cuadrados”, anotó, tras indicar que buscarán trasladar la operación de impresión a un espacio más apropiado, sin perder capacidad.

Por su parte, Jurado aclaró que los activos del Centro de Lima transferidos al fideicomiso comprenden solo predios adyacentes a la sede histórica de El Comercio, más no el edificio monumento. “Este edificio es nuestra casa, es donde estamos trabajando, es donde estamos invirtiendo, es donde hemos construido los estudios. Es el espacio en el que vamos a seguir construyendo como nuestro headquarter”, remarcó.

