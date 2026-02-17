José Manuel Jurado Gómez, gerente general de Empresa Editora El Comercio, afirmó que el desempeño positivo del negocio respondió a factores como el impulso a la digitalización.
José Manuel Jurado Gómez, gerente general de Empresa Editora El Comercio, afirmó que el desempeño positivo del negocio respondió a factores como el impulso a la digitalización.
Para el Grupo El Comercio, el 2025 continuó siendo un periodo de desafíos, pero con una nueva apuesta por la digitalización que muestra mejores resultados. En concreto, sin considerar sucesos extraordinarios, Empresa Editora El Comercio elevó su ebitda en 33% y registró una utilidad neta de S/ 2.6 millones, superando así el resultado del año previo.

