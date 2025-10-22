Cambios en el Grupo El Comercio. El holding de medios anuncio que, luego de casi 03 años de liderar el proceso de transformación del negocio de prensa, el actual Gerente General, Ignacio Giménez Zapiola dejará el cargo el 31 de diciembre del 2025.

“Estamos muy agradecidos con Ignacio por su contribución con el negocio de prensa. Su experiencia previa en el mercado argentino, y visión estratégica permitió acelerar la transformación digital, redimensionar el negocio, y diversificar sus fuentes de ingresos mediante las suscripciones digitales, eventos y coleccionables”, destacó el Presidente del Directorio, Luis Miró Quesada Villarán.

La compañía reconoció además que, gracias al proceso de transformación emprendido por el ejecutivo, se logró una importante aceleración de sus competencias digitales, así como garantizar la sostenibilidad del negocio, gozando actualmente una buena salud financiera.

Ignacio Giménez permancerá en la gerencia general del Grupo El Comercio hasta el 31 de diciembre de 2025.

Para ello, entre otras acciones, implementó un proceso de reingeniería interna, desarrollando liderazgos claves en marketing, comercial y desarrollo de nuevos negocios; lo cual permite ahora realizar un proceso de transición con un liderazgo local.

El Comercio es en la actualidad un referente dentro de la Región Latinoamericana por su evolución, destacándose no sólo por el crecimiento exponencial de sus suscripciones digitales que ha duplicado sus ingresos en los últimos dos años, sino también por la estrategia implementada para atraer audiencias digitales, el sostenimiento de la circulación y la venta de publicidad.

A esto se suman el impulso a la línea de los eventos, que no sólo ha logrado multiplicar los ingresos, sino que contribuye en la relevancia de sus medios de prensa, y complementa el contenido editorial.

José Manuel Jurado asume desde el 1 de enero de 2025 la gerencia general del Grupo El Comercio.

José Manuel Jurado asume la gerencia general

Como parte de un proceso de un ordenado proceso de transición, el 01 de enero del 2026 el cargo será asumido por su actual Gerente Comercial y Alianzas Estratégicas, José Manuel Jurado Gómez.

“Estoy muy agradecido con el Directorio por el acompañamiento y confianza durante estos años al frente de El Comercio, así como con todo el equipo que me acompañó para lograr la transformación y sostenibilidad del negocio. Además, estoy especialmente complacido en que sea José Manuel quien tome el cargo a mi salida. Sus cualidades profesionales, liderazgo y experiencia serán fundamentales para asumir los retos que quedan por delante”, indicó Ignacio Giménez Zapiola.

José Manuel Jurado cuenta con más de 20 años de experiencia en medios, comunicación y estrategia comercial. Antes de su ingreso al Grupo El Comercio en julio del 2023 como Gerente Comercial y Alianzas Estratégicas, ha sido Gerente General en Havas Media Group Perú, Head of Trading en Groupm Perú, y Director de Cuentas y Jefe de Negociación en Havas Media España.