Dentro de su portafolio que incluye el cultivo y comercialización de arándanos, paltas, uvas de mesa, mangos y otros alimentos, la peruana Camposol (Grupo DC) también viene apostando por la pitahaya. En ese sentido, la compañía -con operaciones en Chile, Colombia, Uruguay y México- anunció el inicio de una nueva campaña de cosecha de este fruto, marcando también el comienzo de las exportaciones de este producto en 2026.

El CEO de Camposol, Ricardo Naranjo, manifestó que la gestión de la pitahaya se enmarca en el plan de desarrollo de nuevos cultivos y en una visión de largo plazo que pone a la innovación y al I+D (investigación y desarrollo) como aspectos claves para el futuro de la compañía.

“Explorar nuevas alternativas productivas es parte de una estrategia orientada al aprendizaje continuo, al fortalecimiento de capacidades y a la creación de valor sostenible”, indicó a través de su página de Linkedin.

En el primer trimestre de 2025, Camposol se posicionó como el principal exportador de pitahaya, con 284 toneladas enviadas al exterior, equivalentes al 58% del total despachado.

Camposol viene diversificando su cartera de productos. (Foto: Redes sociales).

LEA TAMBIÉN: Camposol inaugura nueva biofábrica en Trujillo para acelerar expansión agrícola

Camposol con apalancamiento financiero

En diciembre último, BID Invest, IFC, Rabobank, Scotiabank y BBVA anunciaron una operación de financiamiento para Camposol , por una suma total de US$ 400 millones. El préstamo tiene el objetivo de impulsar la productividad agrícola, fomentar el empleo formal y mejorar la resiliencia del sector.

El proyecto contempla inversiones en la renovación varietal de cultivos de arándanos, plantaciones de palta, capital de trabajo permanente y otros usos corporativos, contribuyendo al desarrollo sostenible de la agroindustria peruana.