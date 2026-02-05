La agroexportadora peruana Camposol realizó la presentación de dos nuevas variedades de arándanos, como parte de su programa de mejoramiento genético denominado Origen. La iniciativa contempla el desarrollo de variedades de berries con alto desempeño agronómico y atractivo comercial.

Así, Sol One y Maia Blue corresponden a la primera generación de variedades desarrolladas bajo Origen. En concreto, la compañía resaltó que Sol One destaca por su alto rendimiento, firmeza y consistencia, aportando estabilidad productiva y excelente calidad visual. En tanto, Maia Blue se caracteriza por su atractivo aspecto, brillo natural y textura suave.

“Estas variedades han sido desarrolladas poniendo en el centro los atributos que realmente generan valor en los mercados más exigentes, como sabor, firmeza, consistencia y desempeño productivo (...) Cada nueva variedad tendrá su propia identidad, esencia y nombre, porque detrás de cada una hay ciencia, trabajo y una visión de futuro que define nuestro ORIGEN”, explicó Federico Maggio, gerente de la Unidad de Negocio de Arándanos de Camposol, en un comunicado de la empresa.

Ricardo Naranjo, CEO de Camposol, durante su presentación en Fruit Logistica 2026, en Berlín. (Foto: Camposol).

Programa de genética Origen

Camposol indicó que Origen es un programa de innovación varietal diseñado para abordar los desafíos del sector: productividad, calidad consistente y adaptación a los mercados más exigentes del mundo.

“ORIGEN no surge de la improvisación. Es el resultado de más de una década de investigación y aprendizaje enfocados específicamente en el desarrollo de nuestro programa genético, y es una pieza central de nuestra estrategia de largo plazo para construir, desde la genética, un modelo de abastecimiento estable y consistente desde un origen único”, señaló Ricardo Naranjo, CEO de Camposol.

En esa línea, el ejecutivo manifestó que Origen forma parte del plan estratégico y de inversiones de Camposol.

Recordó que, en el 2025, la compañía inauguró Invitrolab, su biofábrica en Chao (La Libertad), con capacidad para producir más de 5,000,000 de plantas por año. Esta infraestructura respalda un plan de recambio y crecimiento que contempla más de 800 hectáreas a sembrar en 2026 y un despliegue progresivo en los próximos cinco años, a través de inversiones adicionales de recambio y expansión.

“Este enfoque nos permite consolidar un modelo de negocio de origen único, desde Perú, con un abastecimiento estable y consistente durante todo el año, aprovechando las ventajas competitivas del valle costero peruano junto con los atributos que aporta el programa ORIGEN”, agregó Naranjo durante su presencia en Fruit Logistica 2026, en Berlín.