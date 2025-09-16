De acuerdo con cifras oficiales del Comité de Operación Económica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (COES), y del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), la producción eléctrica, y su respectiva demanda (que van al mismo ritmo, pues no se puede almacenar esa energía), crecen a un menor ritmo del esperado.

Según el último reporte del COES, la producción de las empresas generadoras que integran ese comité en agosto fue de 5,072.25 gigawatts por hora (GWh), lo que representó un alza de apenas el 0.30% con respecto a igual mes del 2024, siendo además su resultado positivo más bajo del año.

El mayor crecimiento de la generación se había registrado en marzo de este año (5.58%), pero desde entonces, las cifras vienen decayendo: 2.31% en abril, 1.91% en mayo, 3.02% en junio, y 1.72% en julio.

De acuerdo con un reporte de Osinergmin, la producción de esa energía en los primeros ocho meses del 2025 (hasta la quincena de agosto) registra un crecimiento de solo 2.1% respecto a igual periodo del 2024, alcanzando los 37,796 GWh.

Esa cifra acumulada resulta inferior a la proyección de demanda que había estimado el COES, que para el 2025 esperaba fuera mayor en 2.9% con respecto al 2024, y que creciera 3.3% entre el año 2027 al 2029.

Evolución de la demanda de electricidad en lo que va del 2025. Fuente: Informe de Osinergmin

Consumo ya venía estancado

Según refirió Arturo Vásquez Cordano, director en investigación de la Escuela de Postgrado Gerens, a Gestión, el consumo de electricidad en el Perú este año está creciendo muy lento, aunque observó que ya venía estancado, pues la máxima demanda se mantiene en 8,000 megavatios por hora (en las horas punta) desde hace varios años.

Si tuviéramos una economía boyante actualmente, nuestro consumo eléctrico tendría que estar creciendo en tasas de la producción de la energía entre el 5% al 6% anual, estimó el también exviceministro de Energía.

Vásquez dio a entender que, si bien hay un crecimiento lento, el aumento se explicaría más por la actividad minera (que representa el 34% del consumo total de electricidad del país) que por el resto de la actividad productiva no minera del país.

Demanda eléctrica por zonas

Según reporte de la Gerencia de Políticas y Análisis Económico de Osinergmin, la demanda de ese tipo de energía se incrementó más en el norte que en el resto del país. En el norte, aumentó a una tasa anual del 6.3% (entre enero y la primera quincena de agosto).

Por el contrario, en igual periodo, la demanda eléctrica en el centro del país tuvo una tasa anual acumulada de solo el 1.5%, aunque en el sur en el mismo lapso fue aún menor, del 1%, a pesar de que la minería asentada en esa zona aglutina a un 66% de la demanda energética nacional.

La demanda de electricidad está registrando más crecimiento en regiones del norte que en otras zonas, particularmente por el aumento de la actividad agroindustrial en esa parte del territorio.

¿Como va la demanda de la industria?

Vásquez confirmó que, efectivamente, se aprecia un crecimiento muy bajo de la demanda industrial, porque los mercados están creciendo mucho más lento de lo esperado, pues la capacidad de compra de los consumidores se vio también mermada tras el aumento de la inflación debido a la pandemia, mientras que los salarios han tardado demasiado en recuperarse (y aún están en camino).

Otro problema que no permite aumentar el consumo productivo, observó, es que no están saliendo nuevos proyectos mineros, que son los que “jalan” al resto de actividades de la manufactura no primaria, como por ejemplo la metalmecánica.

¿Podría repuntar la demanda?

Con la nueva ley agraria (recientemente aprobada por el Congreso de la República y pendiente de promulgación por el Ejecutivo), se podrían volver viables diversos proyectos destinados a la agroexportación que están pendientes de ejecutarse, lo cual podría llevar a un mayor crecimiento de la demanda de electricidad.

Al respecto, Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), refirió a Gestión que, en efecto, una vez que el Poder Ejecutivo promulgue esa norma, se espera el retorno en el ciclo de crecimiento de las inversiones en la agroindustria y el aumento del volumen de las agroexportaciones.

Esa ley, anotó Amaro, permitiría por ejemplo poner en marcha inversión privada en los 23 proyectos de irrigación que ha lanzado el Gobierno de Perú, y que permitirán irrigar más de 1.3 millones de nuevas hectáreas de uso agrícola.

proyectos de irrigación (Foto: Andina)

Los retos para energizar los proyectos

Para Vásquez Cordano, un problema por resolver en la zona norte es llevar más energía para los nuevos proyectos de irrigación, pues para poder dar energía a las actuales instalaciones de riego en esa área, se están teniendo que utilizar grupos electrógenos a diésel, lo que encarece su producción.

Explicó que en el norte actualmente existen “cuellos de botella”, es decir congestión en las líneas de alta tensión para llevarle más energía desde la zona centro del país (donde se concentra la capacidad de generación), y ante lo cual se requiere acelerar los proyectos de transmisión eléctrica hacia esa área.