Demanda eléctrica se viene desacelerando en los últimos meses Foto: Minem
Demanda eléctrica se viene desacelerando en los últimos meses Foto: Minem
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Elías García Olano
mailElías García Olano

Si bien el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) proyecta que este año el Perú crezca 3.5%, sustentado, entre otros factores, por un mayor dinamismo de la demanda interna; uno de los indicadores clave del desempeño de la economía, como es el consumo de electricidad, parece no estar acompañando esas proyecciones.

TE PUEDE INTERESAR

Unna Energía de Aenza recibe luz verde para invertir más de S/ 57 millones en Paita
El aumento previsto de las reservas de crudo es “insostenible”, avisa la Agencia Internacional de la Energía
Ingeniería de la Energía, una carrera del futuro además de la IA: Las competencias

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.