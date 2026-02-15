LEA TAMBIÉN Tiendas 3A abre su primera tienda temática en alianza con Agua Cielo y replicará formato

¿Están ampliando su portafolio de gaseosas en un contexto desafiante para esta categoría?

Efectivamente. En los últimos diez años, la categoría de gaseosas ha perdido alrededor de 10 puntos porcentuales de participación a nivel mundial. Esta tendencia responde, en gran medida, a una preocupación de los consumidores por el contenido de azúcar y sus efectos en la salud.

Frente a este escenario, nuestro enfoque es claro: demostrar que es posible desarrollar productos funcionales que conserven el sabor y, al mismo tiempo, estén alineados con las nuevas tendencias de bienestar. Como compañía, nos hemos propuesto que hacia 2030 el 10% de nuestra facturación provenga de innovación .

En ese marco nace Hey Fit, una propuesta con la que buscamos generar una verdadera transformación dentro del segmento de gaseosas. Hablamos de una “revolución” porque desde hace algunos años asumimos el compromiso de evolucionar nuestro portafolio hacia alternativas más innovadoras, vinculadas a salud y bienestar, sin renunciar a la experiencia de sabor.

¿Hace cuánto tiempo se encuentra Hey Fit en el mercado peruano?

Hace apenas tres días. Se trata de un lanzamiento muy reciente. Hey Fit es un producto que incorpora componentes funcionales como L-carnitina, extracto de té, extracto de café y colorantes naturales. Asimismo, cuenta con una fórmula especial denominada Quemacel, diseñada para contribuir a la aceleración del metabolismo.

Naturalmente, estos beneficios deben entenderse como parte de un estilo de vida activo. No se trata de resultados pasivos, sino de un complemento que debe ir acompañado de movimiento y actividad física.

¿Cuál es la meta trazada con Hey Fit?

Como compañía, nuestro objetivo es que hacia 2030 el 10% de la facturación total provenga de innovación. En ese contexto, Hey Fit aspira a representar aproximadamente el 3% de ese componente de innovación . Si bien el lanzamiento ya se hizo en Perú, la estrategia es internacional. Este mismo mes también introducimos Hey Fit en México, como parte de una plataforma enfocada en propuestas saludables.

De esta manera, iremos piloteando y desarrollando innovaciones en distintos mercados. Durante este año proyectamos lanzamientos en países como Guatemala y Tailandia, y en los siguientes años continuaremos escalando el producto, así como nuevas propuestas, sabores y extensiones de portafolio. Todo este proceso responde a un sustento estratégico y de investigación, que constituye la base fundamental de nuestras decisiones.

¿En qué se basa esta estrategia de innovación?

Hace aproximadamente un año realizamos un estudio sobre tendencias de innovación y espacios de consumo en Latinoamérica y Asia. El objetivo fue identificar las principales necesidades del consumidor actual.

Entre los territorios más relevantes aparecieron el cuidado de la piel, el manejo del peso, la calma y relajación, y el envejecimiento saludable. En todos estos ámbitos, los antioxidantes —así como propuestas como Hey Fit— cumplen un rol transversal para distintas edades y perfiles de consumo. A partir de ese estudio, segmentamos los hallazgos por generaciones.

¿Qué diferencias encontraron entre los distintos grupos de consumidores?

En la generación Z, por ejemplo, los antioxidantes son percibidos como una especie de “escudo diario”. Se asocian a conceptos de prevención, protección y equilibrio. Se trata de una generación expuesta a altos niveles de estrés, tanto digital como ambiental, lo que ha fortalecido su interés por este tipo de componentes.

En el caso de los millennials, los antioxidantes se entienden más como una herramienta de performance y balance. Es un grupo que suele enfrentar mayores presiones personales y laborales, por lo que busca optimizar el rendimiento sin descuidar la salud.

Para los consumidores de mayor edad, como el segmento silver, los antioxidantes adquieren un significado distinto: se perciben como una inversión en longevidad y calidad de vida. En este grupo, dejan de ser solo preventivos para convertirse en aliados del bienestar futuro.

¿Cómo se traduce esto en oportunidades de mercado?

El estudio muestra que, si bien los antioxidantes hoy se consumen principalmente en cápsulas o suplementos, existe una oportunidad clara para trasladarlos a formatos bebibles más naturales y alineados con los hábitos de las nuevas generaciones .



Alex Nano, Global CMO del Grupo AJE, detalla la apuesta por bebidas funcionales en Perú. Foto: Grupo AJE

A lo que se apunta con Hey Fit en Perú

¿Cuáles son los objetivos a nivel de mercado? En el caso de Perú, por ejemplo, ¿qué esperan lograr en este primer año?

En el primer año buscamos alcanzar entre el 2% y el 3% del mercado, considerando que la categoría de gaseosas es muy amplia .

¿Cómo se traduce esto en la estrategia de marketing y distribución?

Existe la percepción de que lo saludable necesariamente debe ser caro, y nuestra apuesta es demostrar que también puede ser accesible, sin que ello implique sacrificar valor. Por eso, la estrategia contempla una presencia amplia: bodegas, tiendas, canales de conveniencia, formatos de descuento y supermercados. Lo que buscamos es masificar y poner en valor estas nuevas propuestas, acercándolas al consumidor en sus espacios habituales de compra.

Mencionaban anteriormente un estudio que segmentaba perfiles desde consumidores jóvenes hasta el segmento silver. En el caso de Perú, ¿priorizarán algún grupo en particular o Hey Fit apunta a un público más amplio?

El estudio nos muestra que este tipo de productos debe tener un enfoque multigeneracional. No se trata de una única audiencia, sino de distintas motivaciones según el grupo de edad.

Cada segmento tiene necesidades y razones de consumo propias, pero lo que identificamos es que existe una demanda todavía poco satisfecha en la categoría de bebidas. Hoy, muchos consumidores obtienen estos beneficios a través de suplementos, pastillas o vitaminas. Nuestra propuesta busca trasladar ese mundo de lo funcional a un formato bebible, más cotidiano y cercano .



Resulta interesante que esta propuesta se inserte en la categoría de gaseosas, tradicionalmente asociada a otros atributos. ¿Apunta esto a redefinir la categoría?

Sí. Desde hace tres o cuatro años, a nivel global, se viene impulsando una nueva subcategoría de bebidas gaseosas con un enfoque más funcional. Esto responde a la evolución de los hábitos de consumo y a la búsqueda de alternativas con menos azúcar y menos calorías.

Nuestra visión es clara: lo funcional y lo delicioso no son conceptos opuestos. Pueden convivir. Ese es el espacio que buscamos desarrollar.

Dentro de la plataforma Hey, ¿prevén ampliar la línea con nuevas propuestas?

Es muy probable. Contamos con un roadmap de lanzamientos para los próximos años, siempre bajo una ruta clara de innovación y bienestar .

Lo más importante es cómo se adapta cada propuesta a la realidad de los distintos mercados. Por eso trabajamos con pilotos en varios países, como Perú, Tailandia, Guatemala y México. Evaluamos el desempeño de los productos innovadores, y cuando una propuesta funciona, la escalamos de manera rápida y eficiente a otros mercados.

En términos de innovación dentro de este rubro, ¿cuántos lanzamientos proyectan?

Tenemos previstos un par de lanzamientos relevantes. Además, ya hemos incursionado en la categoría de sueros, donde nos ha ido muy bien con la marca Dilyte. Es un segmento que viene mostrando un crecimiento muy fuerte en Latinoamérica y en el que actualmente estamos muy bien posicionados, prácticamente como líderes de mercado.

Asimismo, para este año contemplamos el desarrollo de dos o tres nuevos proyectos . No necesariamente todos serán lanzados en Perú, ya que parte de la estrategia consiste en pilotar estas innovaciones en otros países antes de una eventual expansión.

¿Se trata de extensiones dentro de categorías existentes o de nuevas apuestas?

Hablamos de nuevas categorías de bebidas.

Hey Fit marca el ingreso de AJE en la tendencia de gaseosas con atributos funcionales. Foto: Grupo AJE

Cielo antioxidante y las novedades en marcha

Respecto al factor antioxidante que reveló su estudio, hace unos meses lanzaron Cielo Antioxidantes. ¿Será la única innovación dentro de esta línea?

Así es. Hace aproximadamente seis meses lanzamos nuestra propuesta de productos funcionales, comenzando con Cielo Antioxidantes. Iniciamos en Perú y actualmente ya estamos presentes en 18 de los 23 países donde opera la compañía. Es una apuesta sólida, porque buscamos impulsar el concepto de antioxidantes a nivel global.

¿Cuál es el objetivo trazado para Cielo Antioxidantes en su primer año de operación?

Nuestro objetivo es que Cielo Antioxidantes alcance el 7% de la facturación del grupo a nivel global. Es una apuesta muy relevante dentro de nuestra estrategia de innovación. Además, hemos tenido un desempeño positivo en el mercado. Actualmente contamos con varios sabores —manzana, limón, naranja y maracuyá— y proyectamos que este año podamos alcanzar el liderazgo en la categoría de aguas saborizadas.

Hoy ya somos líderes en agua embotellada con Cielo, pero el objetivo es consolidar también el liderazgo en el segmento de aguas saborizadas embotelladas.

Más allá de Cielo Antioxidantes, ¿prevén nuevas innovaciones dentro de la marca?

Tenemos en desarrollo proyectos de innovación importantes. Si bien algunos detalles son confidenciales, sí podemos adelantar que este año lanzaremos entre dos y tres nuevos sabores . Asimismo, ya hemos introducido el formato de 1.7 litros, una botella pensada para compartir, que responde a nuevas ocasiones de consumo y a una demanda por presentaciones más familiares.

Para 2026, el plan de lanzamientos de Cielo es muy robusto, con propuestas dirigidas a distintos perfiles de consumidor, no solo a quienes buscan refrescarse, sino también a quienes valoran atributos funcionales y de bienestar.

¿Qué oportunidades han identificado para la marca Cielo?

Cielo es una marca con un posicionamiento muy sólido. En términos de calidad, hemos obtenido el Taste Award con tres estrellas, un reconocimiento internacional que certifica la excelencia del producto. Este es el tercer año consecutivo en que logramos este galardón. Además, estamos desarrollando nuevas propuestas como Cielo Alcalina, que ofrece un pH más equilibrado y se alinea con tendencias de salud y bienestar.

También continuamos impulsando iniciativas vinculadas a diseño e identidad de marca, incluyendo colaboraciones con artistas reconocidos, lo que refuerza la conexión con los consumidores.

¿También están evaluando nuevas estrategias en formatos?

Sí. Estamos trabajando formatos más grandes, pensados para compartir y para consumo en mesa. Asimismo, vemos una oportunidad relevante en el segmento de aguas saborizadas sin gas, donde proyectamos ingresar con mayor fuerza.



Cielo Antioxidantes busca consolidarse en el segmento de aguas saborizadas. Foto: Grupo AJE

Marcas tradicionales: lo que viene con Volt

Hablando de otras categorías, mencionó la marca Dilyte. ¿Cómo ha sido su desempeño?

Dilyte fue lanzada el año pasado y ha tenido una muy buena recepción. Este año buscamos consolidarnos y alcanzar el liderazgo de mercado. Recientemente lanzamos tres nuevos sabores, incluyendo opciones sin azúcar. Actualmente, la marca ya está presente en más de diez países e incluso ha ingresado al mercado europeo, con distribución en España a través de Carrefour.

Dilyte es una marca de futuro dentro de nuestra visión de salud y bienestar, y seguiremos ampliando su portafolio y presencia internacional.



A partir de estos lanzamientos, ¿podemos decir que la innovación se ha convertido en un eje central para la compañía?

Definitivamente. Desde el año pasado, la innovación se ha consolidado como un pilar estructural de nuestra estrategia de crecimiento. Estamos priorizando desarrollos enfocados en bienestar, funcionalidad y reducción de azúcares, lo que nos permite expandirnos hacia nuevas categorías . Estamos construyendo un portafolio preparado para las tendencias de consumo del futuro.

¿Y qué ocurre con las marcas tradicionales del portafolio? ¿También habrá novedades?

Sí. Por ejemplo, Volt —una de nuestras marcas líderes— tendrá un relanzamiento muy importante el próximo mes. Será una iniciativa que comenzará en Perú, pero con proyección internacional. En general, estamos trabajando en una reingeniería de nuestras marcas tradicionales, con el objetivo de fortalecer su propuesta de valor .

¿Este proceso también contempla un enfoque más saludable?

Así es. Ese es precisamente el enfoque que estamos impulsando.