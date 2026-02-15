Grupo AJE proyecta nuevas categorías y relanzamientos dentro de su portafolio regional. Foto: Grupo AJE
Grupo AJE proyecta nuevas categorías y relanzamientos dentro de su portafolio regional. Foto: Grupo AJE
Únete a nuestro canal
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

Los cambios en los hábitos de consumo hacia opciones más saludables vienen abriendo espacio para nuevas innovaciones en la industria de bebidas. Alex Nano, Global Chief Marketing Officer (CMO) del Grupo AJE, detalla en exclusiva para Gestión las renovaciones que la compañía prepara para el mercado peruano este año. Estas no solo contemplan el lanzamiento de nuevas marcas, sino también ajustes y desarrollos en sus marcas tradicionales. ¿Qué innovaciones está impulsando la compañía?

TE PUEDE INTERESAR

Araceli Añaños de Grupo Aje: “Vamos a entrar a una nueva categoría en 2026″
Grupo Aje busca triplicar su número de Tiendas 3A este 2025: ¿alcanzará a Mass?
Tiendas 3A, del Grupo Aje, alcanza los 100 locales en seis meses de operación

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.