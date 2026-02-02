A través del Informe Técnico Sustentatorio (ITS), la compañía de la familia Añaños informó al Ministerio de la Producción (Produce) sobre la “Implementación de tres nuevos productos (uva, manzana y naranja) en nuevas líneas de producción de la Planta Industrial - Supe”. Así, estas frutas se sumarían a su portafolio actual en el que tienen presencia la pulpa de durazno, mango, maracuyá, extracción de chicha morada, pulpa de arándano y pulpa simple de papaya.

En concreto, la iniciativa plantea la instalación de maquinaria perteneciente a las nuevas líneas (uva, manzana y naranja), en un espacio de 75 metros cuadrados (m2) dentro de la “sala de selección lavado y desinfección”, en el área denominada “zona sucia”.

“Ninguno de los procesos aprobados será modificados, cambiados o ampliados, ya que, en el área donde se realizará la instalación de la nueva maquinaria era una zona libre (no se realizaba ningún proceso)”, aclaró la empresa.

En torno a la producción, compañía explicó que la implementación del proyecto permitiría un volumen de 4,397.995 toneladas por año, dentro de la capacidad instalada de 7,780 toneladas por año.

“La variación total estimada por la incorporación de nuevas líneas de producción (pulpa de manzana, uva y naranja) asciende a 10 toneladas por año por producto, manteniéndose dentro del margen operativo de la planta”, agregó.

Ajeprocesos pertenece al Grupo AJE. (Foto: difusión).

Inversión del proyecto de Ajeprocesos

Ajeprocesos precisó que la referida iniciativa demandará de la movilización de equipos y herramientas, teniendo que previamente realizarse actividades de excavaciones, construcción y acabados.

En general, proyecta un periodo de ejecución de aproximadamente dos meses, con una inversión estimada de S/ 890,894. Asimismo, la vida útil del proyecto planteado es de 30 años, considerando las etapas de operación y mantenimiento.

Para avanzar hacia la ejecución de esta iniciativa, Ajeprocesos presentó el referido ITS ante el Produce, a fin de recibir comentarios y/o sugerencias de la población a su propuesta hasta el 5 de febrero del 2026, en el marco del Reglamento de Participación Ciudadana en la Gestión Ambiental de la Industria Manufacturera y Comercio Interno.