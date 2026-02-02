Ajeproceso alista proyecto en su planta de Barranca. (Foto: Agraria).
Ajeproceso alista proyecto en su planta de Barranca. (Foto: Agraria).
Mayumi García
Ajeprocesos, perteneciente al Grupo AJE, especializada en la elaboración y conservación de pulpas de frutas y hortalizas, planea el desarrollo de un proyecto en su planta de Barranca. La iniciativa involucra la incorporación de tres nuevos productos dentro de los procesos que la firma ejecuta en dicha instalación, en el norte chico de Lima.

