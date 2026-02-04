Tiendas 3A, la cadena de tiendas de descuento del Grupo AJE, dio un nuevo paso en su estrategia comercial con la inauguración de su primer local temático en el Perú, un formato que introduce innovación dentro de una categoría tradicionalmente enfocada en precio. Con esta apertura, la compañía busca elevar el estándar del hard discount y agregar valor a la experiencia de compra, marcando el inicio de una nueva fase para la marca en el mercado peruano.

El nuevo establecimiento se desarrolla en alianza con Agua Cielo, una de las marcas emblemáticas del portafolio del grupo, y propone un concepto visual y sensorial diferenciado. La iniciativa apunta a transformar la compra cotidiana en una experiencia más atractiva.

El local fue ubicado en un punto estratégico de alta exposición: la intersección de la vía a Cayma y Mar Azul, en el distrito de Asia, al costado del Boulevard de Asia. La elección responde al intenso flujo de visitantes y al dinamismo comercial de la zona, especialmente durante la temporada de verano, lo que convierte a este espacio en una plataforma clave para el lanzamiento del nuevo concepto.

El nuevo local de 3A apuesta por una experiencia visual y sensorial, poco habitual en el retail de descuento. (Foto: tiendas 3A/ Instagram).

Nueva propuesta de Tiendas 3A

La inauguración oficial de la tienda temática de 3A se realizó el 30 de enero. Desde la perspectiva corporativa, esta tienda temática también funciona como un ejercicio de sinergia interna, al integrar una marca de hidratación dentro de un canal de alta cercanía con el consumidor.

Para Agua Cielo, el formato permite fortalecer su posicionamiento y ampliar los puntos de contacto con su público, mientras que para Tiendas 3A representa una vitrina para ensayar nuevas propuestas de valor dentro de su red.

De cara a los próximos meses, la compañía adelantó que este concepto será replicado en nuevas tiendas, como parte de su estrategia de crecimiento. En línea con esa visión, Juan Pablo Congote, gerente general de Tiendas 3A, señaló recientemente a Perú Retail que la cadena busca estar presente “donde haya consumidores”, reafirmando su objetivo de ampliar la cobertura nacional y democratizar el acceso a productos de calidad.

La tienda temática de 3A funciona como un formato piloto, con potencial de replicarse en otros puntos del país. (Foto: tiendas 3A/ Instagram).

Planes de expansión de Tiendas 3A en 2026

En 2025, Tiendas 3A consolidó su presencia en Lima al alcanzar los 200 locales, tras su más reciente apertura en Surco. Sobre esa base, la cadena de tiendas de descuento prepara un 2026 de expansión más agresiva, que no solo profundizará su despliegue en la capital, sino que marcará el inicio de su llegada al interior del país, según adelantó su gerente general, Juan Pablo Congote, en diálogo con Gestión.

De cara al próximo año, la compañía proyecta mantener un ritmo acelerado de crecimiento, aunque sin atarse a una meta rígida de aperturas. Si bien su competidor más cercano, Mass, del grupo InRetail, supera los 1,000 establecimientos, Congote subrayó que Tiendas 3A no compite por volumen, sino por madurez de mercado, evaluando distrito por distrito la necesidad de sumar nuevos locales en función de la demanda.

En esa línea, el ejecutivo evitó precisar cuántas tiendas abrirán en 2026 y remarcó que el consumidor es el principal regulador del crecimiento. “Si el mercado nos pide 100, 200 o 300 tiendas más, eso haremos”, sostuvo, al tiempo de reafirmar que la expansión responderá a señales concretas de consumo.

Con este enfoque, Tiendas 3A apunta a replicar —e incluso superar— el dinamismo mostrado en 2025, combinando una mayor cobertura geográfica con flexibilidad en su estrategia de expansión.