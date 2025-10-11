César Duharte, CEO Corporativo de Vistony, explicó que el año pasado, según cifras oficiales, el mercado de lubricantes en Perú cerró con alrededor de 42,9 millones de galones comercializados. (Foto: Vistony)
La compañía Vistony, dedicada a la fabricación y comercialización de lubricantes, grasas y especialidades químicas, opera actualmente en 16 países, con presencia directa en ocho de ellos y alianzas estratégicas en los otros ocho. Con el objetivo de sostener un crecimiento de doble dígito, la empresa peruana avanza con nuevos proyectos de expansión enfocados en mayor capacidad productiva y optimización de procesos, además de fortalecer su brazo de innovación para el desarrollo de nuevos productos.

