Según el informe “Sostenibilidad: del compromiso a la acción” (2025), elaborado por Pacto Global de la ONU, únicamente el 23% de las 237 empresas peruanas encuestadas involucra directamente a la alta gerencia en temas de ESG.
Ani Lu Torres
Gestión sostenible.- Dentro de un pequeño cuarto en una oficina de San Isidro (Lima), cuatro pantallas se encienden. En cada una se proyecta un futuro distinto de cómo podría verse el mundo en 30 años si la humanidad -incluidas las empresas, por supuesto- no actúa para mitigar los efectos del cambio climático. El escenario de colapso es el más temido: la población sobrevive en medio de restricciones de alimentos y energía. Frente a este probable futuro aún ficticio —recreado con inteligencia artificial por la consultora EY—, el Perú empieza a preparar el terreno para que las compañías adopten estándares globales de reporte climático y sus informes de sostenibilidad sean verificados.

