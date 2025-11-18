Cemento Yura, del Grupo Gloria, obtuvo un préstamo de S/ 300 millones, el cual será destinado a fines corporativos. En concreto, se trata del primer préstamo vinculado a indicadores de sostenibilidad (KPI-linked loan) para una compañía del sector cementero en el país, destacó BBVA Perú como entidad otogadora del desembolso.

“En Cemento Yura, entendemos que la descarbonización del sector cementero exige acciones concretas, medibles y alineadas con estándares internacionales. Por ello, integrar indicadores ambientales en nuestra estructura financiera no solo nos permite avanzar con mayor disciplina, sino también consolidar una producción más ecoeficiente y responsable”, sostuvo Luis Diaz, vicepresidente de la Unidad de Materiales de Construcción del Grupo Gloria.

En detalle, el préstamo contempla tres indicadores clave de desempeño (KPIs) definidos bajo estándares internacionales y alineados al Marco de Financiamiento Sostenible de Yura. Los KPIs que sustentan la estructura del préstamo son, por un lado, la intensidad de emisiones de CO₂ por cemento equivalente, que mide la reducción progresiva de las emisiones directas (alcance 1) por tonelada producida; así como el factor clínker, que busca reducir el porcentaje de clínker utilizado en la mezcla cementante, contribuyendo a la eficiencia y descarbonización del proceso.

Asimismo, otro KPI fue la tasa de combustibles alternativos , que promueve el incremento del uso de fuentes energéticas derivadas de residuos industriales, urbanos y biomasa en reemplazo de combustibles fósiles.

BBVA fue la entidad financiera que otorgó el desembolso a Cemento Yura. (Foto: BBVA)

Menor huella ambiental

BBVA Perú destacó que los indicadores están acompañados de Sustainability-Linked Targets (SPTs) validados por Sustainable Fitch y verificados anualmente por un tercero independiente, conforme a los Sustainability-Linked Loan Principles (SLLP) de la Loan Market Association (LMA). De hecho, el cumplimiento de los objetivos dará lugar a ajustes en las condiciones financieras del préstamo, reforzando la alineación entre el desempeño ambiental y los incentivos financieros de la compañía.

“Esta operación refleja la madurez del mercado financiero peruano en materia de sostenibilidad y la capacidad de BBVA para acompañar a empresas líderes en su transición hacia modelos productivos más responsables y de menor huella ambiental”, señaló José Carlos Velásquez, global Banker de BBVA y responsable de la relación con el Grupo Gloria.