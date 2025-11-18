Cemento Yura pertenece al portafolio de Grupo Gloria. (Foto: GEC)
Redacción Gestión
, obtuvo un préstamo de S/ 300 millones, el cual será destinado a fines corporativos. En concreto, se trata del primer préstamo vinculado a indicadores de sostenibilidad (KPI-linked loan) para una compañía del sector cementero en el país, destacó .

“En Cemento Yura, entendemos que la descarbonización del sector cementero exige acciones concretas, medibles y alineadas con estándares internacionales. Por ello, integrar indicadores ambientales en nuestra estructura financiera no solo nos permite avanzar con mayor disciplina, sino también consolidar una producción más ecoeficiente y responsable”, sostuvo Luis Diaz, vicepresidente de la Unidad de Materiales de Construcción del Grupo Gloria.

En detalle, el préstamo contempla tres indicadores clave de desempeño (KPIs) definidos bajo estándares internacionales y alineados al Marco de Financiamiento Sostenible de Yura. Los KPIs que sustentan la estructura del préstamo son, por un lado, la intensidad de emisiones de CO₂ por cemento equivalente, que mide la reducción progresiva de las emisiones directas (alcance 1) por tonelada producida; así como el factor clínker, que busca reducir el porcentaje de clínker utilizado en la mezcla cementante, contribuyendo a la eficiencia y descarbonización del proceso.

Asimismo, otro KPI fue la tasa de combustibles alternativos, que promueve el incremento del uso de fuentes energéticas derivadas de residuos industriales, urbanos y biomasa en reemplazo de combustibles fósiles.

Menor huella ambiental

BBVA Perú destacó que los indicadores están acompañados de Sustainability-Linked Targets (SPTs) validados por Sustainable Fitch y verificados anualmente por un tercero independiente, conforme a los Sustainability-Linked Loan Principles (SLLP) de la Loan Market Association (LMA). De hecho, el cumplimiento de los objetivos dará lugar a ajustes en las condiciones financieras del préstamo, reforzando la alineación entre el desempeño ambiental y los incentivos financieros de la compañía.

“Esta operación refleja la madurez del mercado financiero peruano en materia de sostenibilidad y la capacidad de BBVA para acompañar a empresas líderes en su transición hacia modelos productivos más responsables y de menor huella ambiental”, señaló José Carlos Velásquez, global Banker de BBVA y responsable de la relación con el Grupo Gloria.

