Los inversores ya no preguntan cuánto gana una empresa, sino cómo lo gana. La transición hacia estándares ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) deja de ser -cada vez más- una tendencia para convertirse en un requisito de solvencia.

Es más, algunos números muestran el interés de las compañías sobre estos estándares y el impacto, por ejemplo, en el financiamiento: en los últimos tres años, el monto de financiamiento bajo principios de finanzas sostenibles alcanzó los US$ 4,879 millones, según Pacific Corporate Sustainability (PCS), empresa que representa cerca del 70% de las operaciones en este mercado.

Pero, la clave del éxito está en un compromiso total de la compañía y no solo de los ejecutivos encargados de la sostenibilidad.

En este contexto, una encuesta de Ipsos mostró un escenario clave: “Los ejecutivos perciben un mayor nivel de apoyo para la implementación y adopción de prácticas ESG por parte del CEO que de otras áreas de la empresa”.

En concreto, se aprecia que el 52% de los líderes de sostenibilidad perciben un apoyo muy alto y alto de los CEO, pero solo 37% ven los mismo de parte de otras áreas de la empresa.

Estándares ESG. Fuente: Ipsos

“Cada vez hay más empresas que incorporan estrategias de sostenibilidad de manera formal. Esto tiene que ver con el apoyo del CEO porque la sostenibilidad se ve desde los liderazgos. Si hay un área entusiasmada con este tema, pero no tiene el apoyo del gerente general es difícil que se pueda alcanzar una estrategia formalmente establecida en la organización”, comentó Patricia Rojas, directora de Asuntos Públicos de Ipsos Perú.

Con ello, reconoció Rojas, el reto es que, como parte del proceso, más allá de que las áreas de sostenibilidad y los CEO estén convencidos, se cree cultura en las organizaciones.

“Nos falta definir cómo vamos a implementar y hacer realidad esa sostenibilidad en las organizaciones. Porque sí, tenemos el apoyo del CEO, pero el presupuesto viene del área de finanzas; operaciones debe tener la capacidad de implementar [la estrategia] y asegurar que la cadena de valor esté alineada; RR.HH. debe establecer la cultura [de sostenibilidad] dentro de la organización. Hay un reto importante en lograr que las áreas se compren el tema”, alertó.

“Nos falta definir cómo vamos a implementar y hacer realidad esa sostenibilidad en las organizaciones", dice Rojas de Ipsos. (Foto: Stock)

Estrategia formal de sostenibilidad: una necesidad

Si bien Rojas reconoció, como se menciona líneas atrás, que “cada vez hay más empresas que incorporan estrategias de sostenibilidad de manera formal”, lo cierto es que aún hay un tramo que recorrer.

Según dicha encuesta, solo 2 de cada 5 ejecutivos indicaron que sus compañías cuentan con una estrategia formal. En tanto el 42% señaló que cuentan con algunos lineamientos, pero están aún en desarrollo.

Además, ya Gestión ha informado que, por ejemplo, para el caso de las empresas emisoras del mercado de valores, si bien siguen adoptando políticas, estándares y acciones referidas a mejores prácticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo, hay malestar por los múltiples requerimientos que hay que cumplir.