A lo largo del siglo 20, el mundo construyó lo que hoy tendemos a dar por sentado: la máquina del progreso. Es un desarrollo que, sin un diseño central ni un plan maestro, elevó el nivel de vida promedio de la humanidad.

El nuevo libro A Century of Plenty: A Story of Progress for Generations to Come, de mis colegas socios del McKinsey Global Institute, plantea que hace 100 años el ingreso global por persona rondaba los 3 mil dólares estadounidenses. Hoy supera los 20 mil. La pobreza extrema pasó de afectar a cerca del 60% de la población mundial a menos del 10%. Vivimos, en promedio, cuatro décadas más, con una mortalidad infantil que cayó de niveles de dos dígitos a apenas medio punto porcentual. Estos avances respondieron a una combinación de capital, energía, comercio, urbanización, innovación y escalamiento empresarial que impulsó una transformación sin precedentes.

En el Perú, ¿podemos decir que somos parte de ese fenómeno global? Es una pregunta que mi abuelo, Carlos Zuzunaga Flórez, planteó hace casi 35 años en una columna titulada “A la generación del segundo centenario”, en Ultima Hora - Diario La Prensa (21/01/1992). En ésta pedía que, a pesar de los errores del pasado, nuestro país no puede perder la esperanza de un mejor futuro y que los peruanos deben luchar por las generaciones que todavía no han nacido.

Si queremos seguir su consejo y ser un mejor Perú, ¿cómo logramos una prosperidad atractiva con miras al año 2100?

Las dimensiones relevantes de nuestro país

El primer límite que suele aparecer en el debate es la energía, ya que el bienestar material siempre ha ido acompañado de mayor uso de energía por persona. Para un mundo plenamente empoderado se requerirían entre dos y tres veces los niveles actuales de energía total y un salto de entre 20 y 30 veces en electricidad de bajas emisiones. En el último siglo, el consumo energético global se multiplicó por 10, mientras el acceso a la electricidad pasó de 20 a 92% de la población mundial.

En el Perú, la hidroelectricidad aporta cerca de la mitad de la generación eléctrica, mientras que el gas natural representa alrededor del 40% de la oferta interna de energía. Las fuentes renovables, como la solar y la eólica, contribuyen con cerca del 9%, conformando una matriz híbrida que abastece sectores intensivos como la minería, según la empresa energética global Aggreko.

Además, el Ministerio de Energía y Minas estima incorporar nueve nuevos proyectos solares hacia 2028, con una capacidad instalada de 1,420 MW y una inversión superior a los mil millones de dólares, reforzando la diversificación de la matriz energética.

Un segundo cuestionamiento apunta a los alimentos. ¿Puede el planeta alimentar a una población global próspera sin expandir la frontera agrícola? La evidencia sugiere que sí, y América Latina se perfila como una potencia agroalimentaria. En esa línea, el Perú mostró en 2025 una destacada recuperación del sector agrícola, con un crecimiento estimado de 12.1%, impulsado por cultivos de alto valor agregado como aceitunas, palta, trigo y café, según Trading Economics.

Los metales, minerales y ahora los codiciados materiales raros constituyen otro foco de inquietud en un mundo electrificado. El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico del Perú anunció hallazgos relevantes de concentraciones de elementos de tierras raras en la región de Junín, lo que podría posicionar al país como un proveedor potencial de estos insumos críticos, aunque aún lejos del desarrollo alcanzado por países como Chile, Argentina o Brasil.

¿Economía estancada o dinámica? Visión hacia el 2100

El planteamiento de que debemos elegir entre desarrollo económico y sostenibilidad ambiental resulta intuitivo, pero engañoso. El crecimiento provee el capital, la tecnología y las capacidades institucionales necesarias para mitigar emisiones y adaptarse a los impactos globales. Las economías estancadas enfrentan dilemas más duros entre energía, salud, vivienda y protección ambiental; las economías dinámicas, en cambio, amplían el abanico de opciones viables. ¿A cuál de ambas queremos pertenecer en los próximos 75 años?

Si Perú decide participar activamente en este proceso, las posibilidades hacia 2100 dejarían de ser una utopía distante para convertirse en un proyecto estratégico a largo plazo.

El Perú se lo merece. Los peruanos del futuro se lo merecen.