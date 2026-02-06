La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), anunció hoy que evalúa implementar un “sandbox regulatorio” para analizar modelos innovadores en el mercado de valores, dentro de los puntos que comprende su Agenda Temprana 2026.

El ente supervisor señaló que su Agenda Temprana 2026, aprobada mediante la Resolución de Superintendente N° 09-2026-SMV/02, compuesta por seis temas de interés público, que los difunde con el objetivo de informar a la ciudadanía sobre los desafíos identificados y fomentar su participación en la búsqueda de soluciones, informó la Agencia Andina.

Conozca los seis puntos incluidos:

1) La Superintendencia reconoce que existe la dificultad para identificar y divulgar determinados Hechos de Importancia por parte de los emisores, en tal sentido, señala que persigue facilitar su identificación y alinear la regulación a estándares internacionales.

De cara a ello, busca incorporar la experiencia supervisora y sancionadora de la SMV de estos últimos años, incorporando precisiones o mejoras a la regulación, fortaleciendo así la transparencia del mercado de valores, por lo que se encuentra trabajando el expediente del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante (AIR Ex Ante) y espera elevar el expediente a la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria el 30/06/2026 para su evaluación.

2) La SMV a través de una Entidad de Contraparte Central buscará reforzar la normativa para mitigar los mayores riesgos que surgen en la liquidación de las operaciones con valores de renta variable que se realicen en mecanismos centralizados de negociación, comparado con otros países de la Alianza del Pacífico.

Para ello, considera que un escenario de integración de los mercados de negociación de valores, el número y monto de operaciones a ser liquidadas con la participación de contrapartes de otras jurisdicciones se incrementaría, exponiendo a los mecanismos de mitigación de riesgo del actual sistema de liquidación de valores a situaciones que podrían perturbar su funcionamiento, al importar riesgos a los que están expuestas las entidades que participan en los otros mercados.

3) La SMV busca el reconocimiento de agentes de intermediación en un mercado integrado, tomando en cuenta que existen limitaciones operativas y normativas para que los intermediarios de los países que participen en un mercado integrado con nuestro país realicen operaciones desde sus jurisdicciones con valores registrados en Perú.

Por ello, cree pertinente habilitar a los intermediarios de los países que participen en dichos mercados como participantes remotos, proponiendo como requisito esencial que dichos intermediarios cuenten con las licencias de funcionamiento otorgadas por los supervisores de sus mercados de origen (principio de reciprocidad), y cumplan con los requisitos exigidos por los reguladores para que realicen operaciones desde sus jurisdicciones con valores registrados en cualquiera de las bolsas bajo una única plataforma de calce de propuestas. La SMV establecerá las condiciones de la implementación de la propuesta.

4) La SMV evalúa la necesidad, los beneficios y alcances de crear un ambiente de prueba de modelos novedosos e innovadores en el ámbito de la SMV (Sandbox Regulatorio), tomando como referencia la experiencia local e internacional.

Considera que la innovación financiera y el desarrollo de nuevos modelos de negocio vinculados al mercado de valores vienen avanzado y generando desafíos a los marcos regulatorios tradicionales.

Así, la tecnología financiera, digitalización de procesos, nuevos vehículos de inversión y modelos alternativos de financiamiento plantean oportunidades relevantes, pero también riesgos regulatorios que requieren ser entendidos antes de una adopción transversal.

En este contexto, le resulta relevante analizar la necesidad de implementar un Sandbox Regulatorio como una herramienta para que se puedan evaluar, de manera controlada y supervisada, modelos novedosos e innovadores, sin comprometer la estabilidad del mercado ni la protección del inversionista.

Se tomará como referencia la experiencia local e internacional para la implementación del “sandbox regulatorio”. | Foto: GEC

5) La Superintendencia reconoce la necesidad de alinear la presentación de la memoria anual con estándares de alta calidad, comprensibles, aplicables e internacionalmente reconocidos que faciliten la comparabilidad de la información sobre sostenibilidad y cambio climático entre empresas y mercados, en particular con las NIIF S1 y S2.

En los últimos años, las empresas participantes del mercado de valores, además de revelar sus reportes anuales con información asociada con la adopción de prácticas y métricas ESG (Environmental, Social, and Governance) exigidas por la SMV, han venido implementando voluntariamente diversas metodologías para comunicar los riesgos y las oportunidades financieras relacionados con la sostenibilidad y el cambio climático.

En este contexto, resulta relevante buscar una mayor estandarización en términos de revelación de información ESG y adoptar las nuevas normas globales de sostenibilidad y cambio climático emitidas por el Consejo de Normas Internacionales sobre Sostenibilidad (S1 y S2), a fin de fortalecer la comparabilidad de esta información, en línea con las recomendaciones de organismos internacionales como IOSCO y la OCDE.

6) La SMV priorizará las soluciones que generen mayor impacto en las posibles limitaciones operativas que incidan en los patrimonios autónomos que podrían estar ralentizando el desarrollo de la industria de la administración de fondos mutuos y de inversión.