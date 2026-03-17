En términos sencillos, se puede definir la huella de carbono como el “rastro” de gases de efecto invernadero (GEI) emitidos como consecuencia de las actividades de una persona, empresa u otros.

En este contexto, en Perú, a través de una herramienta del Ministerio del Ambiente (Minam), se puede hacer un seguimiento a las compañías e instituciones, no solo para saber si miden este indicador, sino también para conocer si ya se toman acciones para reducir el impacto de las emisiones. Gestión hizo una revisión a la data.

La plataforma Huella de Carbono Perú, o HC-Perú, cuenta actualmente con 2,700 organizaciones inscritas, entre empresas privadas, entidades públicas y otras instituciones.

De este universo, más de 1,650 ya han medido formalmente su huella de carbono; alrededor de 600 han pasado por un proceso de verificación externa, equivalente a una auditoría independiente; 118 organizaciones han acreditado reducción efectiva de emisiones respecto al año previo; y solo 52 han alcanzado el nivel más alto de gestión climática (Reducción+).

Según lo indicado en la Guia de funcionamiento de la herramienta HC-Perú, estás 52 están en el cuarto nivel o también denominado “cuarta estrella”, el máximo escalón de reconocimiento.

Justamente, el HC-Perú tiene 4 niveles de gestión: medición; verificación; reducción; y Reducción+. Sobre esta última, básicamente se obtiene al implementarse una de las acciones complementarias como neutralizar emisiones de GEI; reducir las emisiones sostenidamente en el tiempo; involucrar a los proveedores en la gestión de su huella de carbono.

“Estas cifras muestran que, si bien la medición es el primer paso más extendido, todavía existe una brecha importante entre calcular emisiones y avanzar hacia reducciones verificadas y sostenidas. Por ello, esta herramienta tiene como objetivo orientar a aquellas organizaciones públicas y privadas que voluntariamente se comprometen con la gestión de sus emisiones de GEI”, respondió el Minam a las consultas enviadas por Gestión.

La plataforma Huella de Carbono Perú, o HC-Perú, cuenta actualmente con 2,700 organizaciones inscritas. (Foto: iStock)

Participación de los sectores: ¿quiénes lideran?

La participación sectorial revela un involucramiento transversal de la economía, según el Minem. Por ejemplo, se destaca manufactura (18%), comercio (11%), administración pública (11%), servicios empresariales (10%), servicios financieros, seguros y pensiones (9%), transporte y almacenamiento (8%), minería (6%) y otras actividades (25%).

“La mayor concentración en manufactura responde a que es uno de los sectores con mayor consumo energético y exposición a exigencias internacionales de descarbonización”, explicó el Minam.

Además, especificó que en el caso del sector financiero, su participación refleja la creciente presión por integrar criterios ESG en portafolios de inversión y evaluación de riesgos. Incluso, que la presencia de minería y transporte —sectores intensivos en emisiones— sugiere que la herramienta comienza a permear actividades estratégicas para el Producto Bruto Interno y las exportaciones.

“La gestión de la huella de carbono no es solo un ejercicio reputacional. Desde la lógica empresarial, medir emisiones permite identificar ineficiencias en consumo de energía, combustibles, logística, refrigeración, procesos industriales o cadenas de suministro”, agregó el ministerio.

Estas acciones suelen traducirse en ahorros operativos directos; es decir, descarbonizar también puede significar reducir costos. Además, en un contexto donde mercados como la Unión Europea avanzan con mecanismos como el ajuste fronterizo por carbono, anticiparse a estándares climáticos puede convertirse en una ventaja competitiva para exportadores.

A la fecha, 118 organizaciones han demostrado reducción de emisiones de un año a otro, tras haber medido y verificado su inventario de GEI.

La participación sectorial revela un involucramiento transversal de la economía, según el Minem. (Foto referencial: Pixabay)

Compras de créditos de carbono

Dentro del cuarto nivel (Reducción+), las empresas pueden neutralizar sus emisiones, mediante la compra de créditos de carbono certificados.

Aunque, dijo el Minam, la información disponible no detalla el volumen total de certificados adquiridos, el dato es que ya existe un grupo empresarial que participa activamente en mecanismos de compensación.

¿Qué ajustes se vienen de parte del Minam?

Se está trabajando en la actualización de la plataforma y su integración con el Sistema de Monitoreo de Medidas de Adaptación y Mitigación (SIMON), bajo la Ley Marco sobre Cambio Climático (Ley N° 30754).