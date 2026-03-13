Sin adelantar su postura personal o la del MEF, López también recordó que la opinión del Gobierno sobre este proyecto, que beneficiaría a más de 300 mil trabajadores CAS, se hará velando por la estabilidad de las finanzas estatales. (Fuente: El Peruano).
Sin adelantar su postura personal o la del MEF, López también recordó que la opinión del Gobierno sobre este proyecto, que beneficiaría a más de 300 mil trabajadores CAS, se hará velando por la estabilidad de las finanzas estatales. (Fuente: El Peruano).
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Redacción Gestión
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Al respecto, se pronunció el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Gerardo López, quien manifestó que esperan que el Legislativo les remita la autógrafa para decidir cuál será el paso a seguir: publicarla en el Diario Oficial El Peruano, dándole el rango de ley; u observar la autógrafa por su impacto fiscal, que se estima en S/ 3,000 millones anuales, según el Consejo Fiscal.

“Hemos tomado conocimiento de la aprobación de esta norma. Lo que haremos, como es el ejercicio regular, es evaluar la autógrafa cuando llegue al Ejecutivo y técnicamente tendremos que opinar al respecto”, sostuvo en conferencia de prensa del Consejo de Ministros.

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Sin adelantar su postura personal o la del MEF, López también recordó que la opinión del Gobierno sobre este proyecto, que beneficiaría a más de 300 mil trabajadores CAS, se hará velando por la estabilidad de las finanzas estatales.

“Es una línea de acción que hemos mantenido desde el inicio: resguardar la sostenibilidad de las finanzas públicas (...) En ese marco evaluaremos la propuesta cuando nos sea remitida”, refirió.

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