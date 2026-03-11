El presidente (e) del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, sostuvo una reunión con los secretarios generales de 15 sindicatos y federaciones de trabajadores de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), quienes expusieron su posición respecto a una ley aprobada por el Legislativo y posteriormente observada por el Poder Ejecutivo.

Durante el encuentro, los dirigentes sindicales que representan aproximadamente a 13 mil trabajadores de la Sunat, solicitaron que el Congreso evalúe y apruebe el dictamen de insistencia recaído en el Proyecto de Ley 11511, que según se titula, propone fortalecer la capacidad operativa y administrativa de la SUNAT, mediante una adecuada gestión de recursos humanos.

La referida iniciativa legislativa contempla dos aspectos centrales planteados por los trabajadores: el tránsito progresivo de los servidores CAS al régimen laboral 728 y la exclusión de estos del régimen de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir).

Al respecto, Rospigliosi precisó que la propuesta aún se encuentra en la Comisión de Economía y que, de aprobarse, recién pasará al Pleno del Congreso para su evaluación.

En representación de los dirigentes sindicales, Anabel Huamán García, del Sindicato Único Nacional de Trabajadores CAS de la Sunat (Suncas), agradeció la apertura del titular del Congreso y expresó su confianza en que el proyecto contribuirá a reivindicar derechos laborales de los trabajadores de la entidad.

“Agradecemos al presidente del Congreso por haber ratificado su compromiso con la clase trabajadora de la Sunat.”, señaló.

Norma impulsada por el sindicato de trabajadores de la Sunat fue aprobada inicialmente por el Legislativo y posteriormente observada por el Poder Ejecutivo. Foto: GEC. (Foto: GEC)

Los representantes sindicales consideraron que la aprobación de la norma permitirá fortalecer institucionalmente a la institución, al mejorar la gestión de sus recursos humanos y reconocer la especialización del personal que desempeña funciones estratégicas en la administración tributaria y aduanera del país.

La reunión, realizada en el despacho de la Presidencia del Congreso, fue convocada por el legislador Héctor Valer (bancada Somos Perú), quien destacó la disposición y apertura de Rospigliosi Capurro.