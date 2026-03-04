“Grati” para los CAS y alza de pensión para maestros jubilados. Foto: Gestión
“Grati” para los CAS y alza de pensión para maestros jubilados. Foto: Gestión
Redacción Gestión
Dos proyectos del Congreso de la República en Perú, , están listos para ser votados en el pleno del Parlamento: la agenda del 05 de marzo ya los incluyó.

Uno de ellos es el que pretende elevar las pensiones de los docentes jubilados a S/ 3,300. Este texto fue observado por el Poder Ejecutivo en octubre del año pasado, pero no retornó a Comisión de Economía para una nueva discusión, sino que se debatirá directamente en el pleno.

Alza de pensiones para los maestros

Recordaron que de acuerdo con estimaciones del Consejo Fiscal, “esta iniciativa implicaría un gasto anual de S/ 5,670 millones y reabriría en la práctica el esquema de cédula viva, generando una presión insostenible sobre las finanzas públicas”.

“El deterioro de las cuentas fiscales no es una discusión abstracta. Cada punto adicional de déficit fiscal significa menos recursos disponibles para cerrar brechas en educación, salud y seguridad, precisamente los servicios que más demandan los ciudadanos”, apuntaron.

Cabe recordar que ya la observación del Poder Ejecutivo del año pasado era clara al decir que el impacto económico de la iniciativa no se limitaba únicamente a los pensionistas actuales, sino a los maestros en actividad, que en un punto también llegarían a la jubilación en el futuro.

Se estimó que el incremento de la planilla de pensiones del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y del Decreto Legislativo N° 20530 por el incremento de las actuales pensiones a maestros jubilados costaría S/ 7,395 millones cada año, por encima incluso de lo que proyectó el CF. Pero no es lo único.

El posible incremento para todos los pensionistas del SNP y del D.Leg. N° 20520, más allá de los docentes, en aplicación del principio de igualdad de trato costaría S/ 23,022 millones al año. Y, el incremento de obligaciones previsionales del SNP por el otorgamiento de pensiones futuras tendría un costo actuarial de S/ 56,942 millones.

LEA TAMBIÉN: Segura advierte que la estabilidad fiscal del Perú se está erosionando “sostenidamente”

CTS y gratificación a los trabajadores CAS

El otro proyecto que también está en la agenda, en este caso, a espera de una segunda votación en el pleno del Congreso, es el que pretende otorgarle Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad a los trabajadores bajo Contrato Administrativo de Servicios (CAS).

Sobre este proyecto, el Instituto Pulso Fiscal ya había estimado un impacto de S/ 3,000 millones cada año: alrededor de S/ 2,000 millones serían por gratificaciones y S/ 1,000 millones por CTS.

