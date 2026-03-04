Aunque muchas personas asocian la AFP únicamente con el ahorro para la jubilación, pocos saben que los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) también cuentan con seguros que los protegen a ellos y a sus familias frente a situaciones imprevistas como invalidez o fallecimiento.

De acuerdo con Joel Boza, gerente de Operaciones del Afiliado en Prima AFP, mientras el afiliado se encuentre aportando activamente, puede acceder a una serie de coberturas que buscan brindar respaldo económico en momentos críticos.

“El principal seguro al que accede un afiliado activo es el Seguro de Invalidez, Sobrevivencia y Gastos de Sepelio, el cual se financia a través de una prima incluida en el aporte mensual” explica el experto.

Este seguro contempla tres tipos de cobertura:

1) Seguro de invalidez

En caso que como afiliado sufras una invalidez total o parcial de manera permanente, producto de un accidente o enfermedad, el seguro te permite acceder a una pensión siempre que se cumplan los requisitos establecidos por el sistema. Esta pensión busca compensarte los ingresos que como afiliado dejas de percibir por la condición que te encuentras.

2) Seguro de fallecimiento

Si falleces, el seguro otorga una pensión mensual a tus beneficiarios legales, como tu cónyuge o conviviente, tus hijos menores de edad, tus hijos con invalidez permanente o hijos que continúen estudios hasta los 28 años, según corresponda. En algunos casos, también pueden acceder tus padres que dependían económicamente de ti.

3) Gastos de sepelio

Ante el fallecimiento del afiliado, el seguro cubre los gastos de sepelio, ya sea mediante el reembolso a los familiares o el pago directo a la funeraria, de acuerdo con el procedimiento establecido por la AFP y la compañía de seguros.

Estas protecciones están disponibles para los afiliados que se encuentren aportando y que cumplan con las condiciones exigidas por el sistema, como el número mínimo de aportes y la evaluación correspondiente en casos de invalidez.

“Hay que recordar que, en caso el afiliado deje de aportar por un periodo prolongado, puede perder la cobertura del seguro, aunque su fondo acumulado en la AFP sigue siendo de su propiedad” finaliza Boza.

Conocer los seguros asociados a la AFP te permite tomar decisiones más informadas y evitar confusiones en momentos difíciles.

Además, es clave que como afiliado mantengas actualizada tu información personal y la de tus beneficiarios, para asegurar que las coberturas se activen correctamente cuando sea necesario.