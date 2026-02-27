Cuando los afiliados revisan la rentabilidad de sus fondos de pensiones y encuentran resultados distintos, la pregunta es inmediata: ¿por qué no todos rinden igual? La explicación está en la composición de inversiones y en el nivel de riesgo que asume cada fondo dentro del Sistema Privado de Pensiones.

Por ley, cada tipo de fondo tiene límites específicos de inversión que determinan su exposición al riesgo. Esto implica que no están diseñados para comportarse de la misma manera frente a los movimientos del mercado.

“Cuando observamos brechas de rentabilidad entre fondos, lo primero que debemos entender es que no todos tienen la misma estrategia ni el mismo nivel de exposición al riesgo”, comenta Reyk Itakura, gerente de Inversiones - Mercados Públicos - Top Down de AFP Integra.

El ejecutivo detalla que, entre enero de 2025 y enero de 2026, el Fondo 2 registró una rentabilidad de 18.74%, mientras que el Fondo 3 alcanzó 30% en el mismo periodo. “Esta diferencia se explica por la distinta proporción de renta fija y renta variable que permite cada fondo”, señala.

Los portafolios previsionales combinan principalmente dos grandes tipos de activos. La renta fija incluye instrumentos como bonos emitidos por gobiernos o empresas, que suelen ofrecer mayor estabilidad y menor volatilidad. La renta variable está compuesta principalmente por acciones, cuyos precios fluctúan según el desempeño de los mercados y pueden generar mayores retornos en periodos favorables, aunque también presentan variaciones más marcadas en el corto plazo.

“El Fondo 3 tiene una mayor exposición a renta variable que el Fondo 2. En contextos donde los mercados crecen con fuerza, esa mayor exposición puede traducirse en rentabilidades más altas. Pero también implica asumir mayores fluctuaciones cuando el entorno es adverso. Rentabilidad y riesgo siempre van de la mano”, explica Itakura.

En el caso del Fondo 2, su desempeño también debe analizarse con una perspectiva de largo plazo. Desde la creación del sistema, mantiene una rentabilidad promedio anual de 10.38%, lo que refleja su carácter intermedio entre crecimiento y estabilidad.

Entender estas diferencias permite a los afiliados evaluar los resultados con mayor claridad y elegir el fondo que mejor se ajuste a su etapa de vida, horizonte de inversión y tolerancia al riesgo, en un contexto donde cada vez más peruanos buscan asumir un rol activo en la gestión de su jubilación.

AFP vs. inversión privada: qué alternativas evalúan hoy los peruanos

En el Perú, el debate sobre si el ahorro acumulado en las AFP será suficiente para sostener el nivel de vida durante la jubilación cobra cada vez mayor fuerza. Actualmente, más de 10 millones de afiliados forman parte del Sistema Privado de Pensiones (SPP), que administra fondos superiores a los S/ 120,000 millones, según cifras públicas del sector. Sin embargo, la discusión ya no se centra únicamente en el tamaño del fondo, sino en su capacidad real para garantizar ingresos adecuados en el tiempo y en las alternativas disponibles para complementar el ahorro previsional .

El Sistema Privado de Pensiones continúa siendo el principal esquema de jubilación para los trabajadores formales. No obstante, los cambios regulatorios y los retiros extraordinarios aprobados desde 2020 —que en conjunto superaron los S/ 100,000 millones— redujeron de manera significativa los saldos acumulados de muchos afiliados, impactando sus proyecciones de pensión futura.

“Hoy los inversionistas quieren mayor claridad sobre qué están haciendo con su dinero y qué pueden esperar de él en distintos escenarios”, señala Max Huidobro, gerente general de Goal Capital. “La AFP cumple un rol relevante, pero no siempre se ajusta a la realidad financiera de todos los trabajadores”.

Uno de los principales desafíos, explica el ejecutivo, es la desconexión entre el diseño del sistema previsional y la dinámica laboral del país. Cerca del 70% de la PEA ocupada se desempeña en condiciones de informalidad o con ingresos variables, lo que dificulta la continuidad de los aportes previsionales. “El sistema está pensado para aportes constantes y carreras laborales estables, algo que no refleja la realidad de una gran parte de los peruanos”, afirma.

Ante este escenario, un número creciente de personas evalúa alternativas de inversión privada como complemento. Entre las más utilizadas figuran los fondos mutuos, las inversiones inmobiliarias, los proyectos empresariales y la deuda privada. De acuerdo con información del mercado, los fondos mutuos administran más de S/ 40,000 millones, mientras que el sector inmobiliario se mantiene como una de las principales formas de resguardo patrimonial de largo plazo para las familias peruanas.

“El atractivo de estas alternativas no pasa solo por la rentabilidad”, explica Huidobro. “Muchos inversionistas valoran la posibilidad de entender mejor el riesgo, definir plazos claros y, en algunos casos, contar con mayor liquidez”.

Precisamente, la liquidez se ha convertido en un factor determinante. Mientras que los fondos previsionales están diseñados para el largo plazo, una parte importante de los ahorristas prioriza hoy la posibilidad de acceder a su dinero ante una emergencia o una oportunidad de inversión. “Después de los retiros de AFP, la percepción cambió: las personas quieren ahorrar, pero también mantener cierto grado de disponibilidad”, indica.

No obstante, los especialistas advierten que la inversión privada también exige mayor disciplina financiera. A diferencia del ahorro previsional —que es automático y obligatorio para los trabajadores formales—, estas decisiones requieren planificación, seguimiento constante y una estrategia clara. “Invertir o retirar fondos sin un plan puede comprometer seriamente el futuro financiero”, precisa.

En ese sentido, la recomendación no es reemplazar el ahorro previsional, sino complementarlo. Mantener un fondo base de largo plazo dentro del sistema puede funcionar como respaldo estructural, mientras que las inversiones privadas permiten trabajar objetivos específicos, como liquidez, generación de ingresos adicionales o diversificación patrimonial.

Afiliados comparan rentabilidad y riesgo de los fondos previsionales mientras evalúan opciones privadas para complementar su jubilación. Foto: Andina.

“El reto no es elegir entre AFP o inversión privada, sino estructurar una estrategia financiera acorde con la realidad de cada persona”, concluye Huidobro.

El creciente interés por combinar ambos enfoques refleja un cambio en el comportamiento financiero de los peruanos, que hoy asumen un rol más activo en la gestión y protección de su patrimonio, con mayor información, análisis y planificación.



