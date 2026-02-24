Aunque el debate público sobre los retiros extraordinarios del Sistema Privado de Pensiones continúa en el Congreso, existe un tema clave que muchas familias desconocen: cómo acceder al dinero acumulado en una cuenta AFP tras la muerte del afiliado (titular).

De acuerdo con Joel Boza, gerente de operaciones del afiliado en Prima AFP, existen dos escenarios principales a considerar: que el afiliado tenga o no tenga beneficiarios. “Los fondos de pensiones son intangibles y por ello, cuando un afiliado fallece, el dinero no se pierde, sino que se entrega, según corresponda, a sus beneficiarios acreditados”, explica el experto.

Además, si el afiliado contaba con la cobertura del seguro por fallecimiento, el fondo se otorga en forma de pensión mensual a los beneficiarios legales, entre los que se encuentran:

-Cónyuge o conviviente reconocido.

-Hijos menores de 18 años.

-Hijos mayores de 18 años con invalidez total y permanente.

-Hijos mayores de 18 años que continúen estudios de manera satisfactoria, hasta los 28 años como máximo (siempre que al momento del fallecimiento hayan sido menores de edad).

-Padres, en caso cumplan con los requisitos de edad y hayan dependido económicamente o presenten invalidez total o parcial.

Si el afiliado no contaba con este seguro, los beneficiarios que cumplan con los requisitos recibirán igualmente una pensión mensual, pero solo hasta que el fondo acumulado en la cuenta se agote.

¿Qué ocurre si el afiliado a la AFP no tiene beneficiarios?

Cuando no existen beneficiarios con derecho a pensión, el fondo pasa a formar parte de la herencia. “En estos casos, el dinero se entrega a las personas indicadas en el testamento o en la declaratoria de herederos. Se debe tomar en cuenta que el derecho a reclamar la pensión o herencia no prescribe ni caduca”, señala el experto.

Es decir, si nadie se presenta inmediatamente tras el fallecimiento del afiliado, los fondos permanecen en la cuenta individual hasta que un heredero o beneficiario con derecho se acerque a solicitarlos. “Conocer si un familiar estaba afiliado a una AFP es sencillo, solo se debe ingresar a la página de la SBS y solicitar de forma gratuita la constancia de afiliación al SPP”, explica Boza.

Informarse a tiempo sobre estos temas puede marcar una gran diferencia para las familias. Conocer qué ocurre con la AFP tras el fallecimiento de un ser querido evita confusiones y trámites innecesarios, en momentos difíciles.

Aporte a la AFF: ¿Cuánto se destina a la pensión y cuánto a comisiones?

El aporte hacia las AFP que aparece en la boleta de pago suele generar dudas entre los afiliados: ¿cuánto se destina realmente al fondo?, ¿qué parte corresponde a comisión?, ¿qué cubre el seguro? Entender cómo se distribuye ese aporte mensual es clave para planificar mejor el futuro financiero.

El aporte obligatorio de un trabajador dependiente está compuesto por tres elementos establecidos por ley y comunes a todas las AFP del Sistema Privado de Pensiones (SPP).

1. Aporte previsional: 10% para tu fondo

El primer componente es el aporte previsional, equivalente al 10% del sueldo mensual. Este monto se deposita íntegramente en la cuenta individual del afiliado y se invierte con el objetivo de generar rentabilidad en el tiempo.

La finalidad es que, al momento de la jubilación, el trabajador cuente no solo con lo aportado, sino también con el crecimiento obtenido por las inversiones.

2. Prima de seguro: protección ante contingencias

El segundo componente es la prima de seguro, que representa el 1.37% del sueldo mensual. Este monto se determina en un proceso de licitación pública en el que participan las compañías de seguros y cubre invalidez, fallecimiento y gastos de sepelio, protegiendo tanto al afiliado como a su familia.

“La constancia en los aportes permite no solo acumular ahorro previsional, sino también mantener activa la cobertura del seguro”, explica Shirley Parodi, gerente de operaciones de AFP Integra.

3. Comisión: ¿dónde está la diferencia?

La principal diferencia entre las distintas AFP se encuentra en la comisión. Actualmente existen dos esquemas de cobro.

Comisión sobre el saldo

De acuerdo con la SBS, el 82.4% de los afiliados al SPP se encuentra bajo este esquema. En este caso, la comisión se calcula sobre el saldo acumulado en el fondo y, aunque el porcentaje es anual, se descuenta mensualmente.

Por ejemplo, en AFP Integra la comisión sobre el saldo es de 0.78% anual, lo que equivale aproximadamente a S/ 0.65 al mes por cada S/ 1,000 ahorrados.

Comisión por flujo

También conocida como comisión sobre la remuneración, consiste en el descuento mensual de un porcentaje aplicado al sueldo, que varía entre 1.47% y 1.69% según la AFP. Este esquema se mantiene únicamente para quienes decidieron permanecer en él en 2013.

“Informarse ayuda a entender que la mayor parte del descuento mensual se destina al ahorro previsional y a la protección del afiliado y su familia, mientras que las comisiones responden a esquemas regulados”, concluye Parodi.