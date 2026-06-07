La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) precisó que para la entrega del material electoral es necesario que los tres miembros de la respectiva mesa de sufragio estén presentes.

Señalaron que los tres miembros pueden ser titulares, suplentes o incluso ciudadanos que se encuentran en la fila para votar.

De no estar presentes los tres integrantes, “no se entrega el material y por tanto no se puede instalar la mesa de sufragio”, precisaron a través de su cuenta de X.

#ONPEchequea | ACLARAMOS que para la entrega del material electoral en locales de votación deben estar presentes 3 miembros de mesa (titulares, suplentes o electores de la fila). Caso contrario, no se entrega el material y por tanto no se puede instalar la mesa de sufragio. pic.twitter.com/rFlOecBryu — ONPE (@ONPE_oficial) June 7, 2026

Retraso en la apertura de mesas

Durante las primeras horas de la jornada electoral, se registraron retrasos en la entrega de material electoral en algunos locales de Lima, lo que afectó el inicio oportuno de la votación en determinadas mesas.

En el colegio Rosa de Santa María, ubicado en Breña, varias mesas presentaron demoras debido a la falta de insumos necesarios para la instalación.

Una situación similar se reportó en la Universidad de Lima, en Santiago de Surco, donde algunas mesas no pudieron iniciar a la hora prevista por la ausencia de material electoral.

Estas incidencias generaron retrasos en la atención a los electores, aunque se espera que el proceso se normalice progresivamente conforme llegue el material faltante.