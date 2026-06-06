La custodia de las ánforas formará parte de las labores de seguridad durante las etapas posteriores de la elección. (Foto: Edmond Dantès / Pexels)
La custodia de las ánforas formará parte de las labores de seguridad durante las etapas posteriores de la elección. (Foto: Edmond Dantès / Pexels)
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Redacción Gestión
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A un día de la , el Gobierno informó que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú ya se encuentran desplegadas a nivel nacional para garantizar la seguridad del proceso electoral de este domingo 7 de junio.

Mediante un pronunciamiento, el Ejecutivo señaló que ambas instituciones tienen a su cargo el resguardo de los y del material electoral, de acuerdo con lo establecido en la Constitución y la legislación vigente.

Asimismo, precisó que estas labores continuarán durante toda la jornada electoral y en las etapas posteriores del proceso, incluyendo la custodia de las ánforas y demás material electoral hasta su entrega a los organismos competentes.

El Ejecutivo informó haber garantizado los recursos para el desarrollo del proceso electoral. (Foto: Presidencia)
El Ejecutivo informó haber garantizado los recursos para el desarrollo del proceso electoral. (Foto: Presidencia)
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El Gobierno también informó que dispuso oportunamente los recursos presupuestales necesarios para que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el (JNE), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), así como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, cumplan adecuadamente las funciones que les asigna la ley.

Según el Ejecutivo, el trabajo articulado entre las distintas entidades involucradas en el proceso contribuye a fortalecer la seguridad, la transparencia y la confianza ciudadana durante la segunda vuelta electoral.

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Finalmente, exhortó a la ciudadanía a respetar la voluntad popular expresada en las urnas y a actuar con responsabilidad y espíritu democrático, destacando la importancia de preservar la unidad y la estabilidad del país durante el proceso electoral.

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