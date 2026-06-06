A un día de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, el Gobierno informó que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú ya se encuentran desplegadas a nivel nacional para garantizar la seguridad del proceso electoral de este domingo 7 de junio.
Mediante un pronunciamiento, el Ejecutivo señaló que ambas instituciones tienen a su cargo el resguardo de los locales de votación y del material electoral, de acuerdo con lo establecido en la Constitución y la legislación vigente.
Asimismo, precisó que estas labores continuarán durante toda la jornada electoral y en las etapas posteriores del proceso, incluyendo la custodia de las ánforas y demás material electoral hasta su entrega a los organismos competentes.
LEA TAMBIÉN: Ley seca: todo sobre su aplicación y las multas por no respetar las restricciones electorales
El Gobierno también informó que dispuso oportunamente los recursos presupuestales necesarios para que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), así como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, cumplan adecuadamente las funciones que les asigna la ley.
Según el Ejecutivo, el trabajo articulado entre las distintas entidades involucradas en el proceso contribuye a fortalecer la seguridad, la transparencia y la confianza ciudadana durante la segunda vuelta electoral.
LEA TAMBIÉN: Segunda vuelta 2026: JNE revela cuándo proclamará al ganador
Finalmente, exhortó a la ciudadanía a respetar la voluntad popular expresada en las urnas y a actuar con responsabilidad y espíritu democrático, destacando la importancia de preservar la unidad y la estabilidad del país durante el proceso electoral.