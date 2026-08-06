El Ministerio Público solicitó una condena de 9 años y 4 meses de prisión contra el diputado de Ahora Nación, Harvey Colchado, por los presuntos delitos de negociación incompatible y falsedad ideológica.

Según la Fiscalía, el segundo vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados habría declarado ante un notario que era independiente, pese a desempeñarse como coronel en actividad de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El requerimiento fiscal indicó que esta declaración fue consignada en un poder especial otorgado el último 30 de abril del 2021 ante una notaría pública.

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Dicho documento facultaba a una tercera persona para administrar, alquilar y ejecutar otros actos sobre un inmueble que estaba ubicado en la urbanización Los Viñedos de Carabayllo, en el distrito limeño de Comas —la información consignada no reflejaba la condición laboral real del entonces oficial de la PNP—.

Según la Fiscalía, Colchado habría declarado ante un notario que era independiente, pese a desempeñarse como coronel en actividad de la PNP. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec

Ante ello, según la Fiscalía, corresponde una sumatoria de las penas tanto porel supuesto delito de negociación incompatible, donde se ha determinado una pena privativa de la libertad de 5 años y 4 meses; y por el de falsedad ideológica, una pena privativa de la libertad de 4 años.La sumatoria es 9 años y 4 meses.

El diputado de Ahora Nación es el segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados y acaba de ser nombrado miembro de la Comisión de Ética Parlamentaria en la presente cámara.

El caso va a ser evaluado por el 30. ° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima.