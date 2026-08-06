El Poder Judicial dejó sin efecto las órdenes de captura contra el fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en el proceso que afronta por el caso del proyecto vial Chupuro–Vista Alegre–Chicche–Chongos Alto–Huasicancha, luego de que el exgobernador regional de Junín se presentara a la audiencia de juicio oral.

La decisión fue adoptada por el Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín, que dispuso el cese de la declaratoria de reo contumaz impuesta a Cerrón Rojas por no asistir al juicio iniciado en 2024.

Durante la audiencia realizada este miércoles 5 de agosto, el líder de Perú Libre participó de manera virtual y brindó sus datos generales, tras lo cual el magistrado ordenó levantar las órdenes de captura vigentes y dejar sin efecto la condición de contumaz.

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En este proceso, el Ministerio Público solicitó nueve años de prisión para Vladimir Cerrón en su entonces condición de gobernador, e igual período de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Como se recuerda, a Cerrón se le acusa de presuntas irregularidades en la licitación de la mencionada obra cuando era gobernador regional de Junín.

Según la acusación fiscal, pese a que el proyecto no contaba con la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas, se habría facilitado un desembolso de S/ 11.281 millones a favor de la empresa que obtuvo el contrato.

Por su parte, la Procuraduría Anticorrupción exige que Cerrón y los demás procesados paguen de manera solidaria una reparación civil de S/ 3′680,241 millones por el presunto perjuicio ocasionado al Estado.

Este pronunciamiento se suma a la decisión emitida el pasado 31 de julio, cuando el juez Leodan Cristóbal Ayala reemplazó la prisión preventiva de 24 meses que pesaba sobre Cerrón por un mandato de comparecencia con restricciones por un plazo de un año, 11 meses y 7 días en la investigación por el presunto financiamiento ilegal de las campañas de Perú Libre entre 2008 y 2021.

El magistrado adoptó esa medida en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional, que declaró fundada una demanda de hábeas corpus presentada por Cerrón al considerar que la prisión preventiva carecía de una debida motivación y que las circunstancias que la sustentaban habían variado.

Vladimir Cerrón permanecía en condición de “no habido” desde octubre de 2023, luego de ser condenado por el caso Aeródromo Wanka. Sin embargo, esa sentencia fue revocada en marzo de este año por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que lo absolvió en dicho proceso.