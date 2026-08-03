Miguel Torres, senador de Fuerza Popular y presidente del Congreso, lamentó el hecho de presunta agresión cometida por el diputado Julían Pérez (Juntos por el Perú) y pidió que se “proceda con todo el rigor de la ley”.

En diálogo con la prensa, Torres enfatizó que se necesita condenar el hecho y “cerrar filas” desde el frente político y civil.

“Flaco favor se le hace a la imagen del Congreso (...) No es un delito de función, es un delito común. Deben ejercitarse todas las medidas que correspondan. Para esto la Fiscalía y la Policía están haciendo las labores que les competen”, añadió.

Torres reiteró que la Comisión de Ética abordará el caso de agresión contra la mujer que involucra al diputado Julián Pérez, y pidió a Juntos por el Perú emprender labores de investigación y sanción, de corresponder.

Cuestionamiento a fiscales

Respecto al caso Lava Jato, Miguel Torres lamentó que los recursos presupuestarios destinados para este grupo de fiscales no se hayan empleado en temas como la lucha contra la inseguridad ciudadana.

“No tengo ni la menor duda que los millones de soles que fueron destinados a este tipo de investigaciones, pudieron ser mejor encauzados en la lucha contra el crimen”, explicó, en un contexto donde el expresidente Ollanta Humala recuperó la libertad tras fallo del Tribunal Constitucional, revirtiendo así la acusación fiscal.