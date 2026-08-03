Julián Pérez Mallqui salió en libertad de la comisaría de San Miguel. Congresistas cuestionan el caso. (Fotos: Violeta Ayasta / @photo.gec)
Julián Pérez Mallqui salió en libertad de la comisaría de San Miguel. Congresistas cuestionan el caso. (Fotos: Violeta Ayasta / @photo.gec)
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Redacción Gestión
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Miguel Torres, senador de Fuerza Popular y presidente del Congreso, lamentó el hecho de presunta agresión cometida por

En diálogo con la prensa, Torres enfatizó que se necesita condenar el hecho y “cerrar filas” desde el frente político y civil.

“Flaco favor se le hace a la imagen del Congreso (...) No es un delito de función, es un delito común. Deben ejercitarse todas las medidas que correspondan. Para esto la Fiscalía y la Policía están haciendo las labores que les competen”, añadió.

Torres reiteró que la Comisión de Ética abordará el caso de agresión contra la mujer que involucra al diputado Julián Pérez,

Cuestionamiento a fiscales

no se hayan empleado en temas como la lucha contra la inseguridad ciudadana.

“No tengo ni la menor duda que los millones de soles que fueron destinados a este tipo de investigaciones, pudieron ser mejor encauzados en la lucha contra el crimen”, explicó, en un contexto donde el expresidente Ollanta Humala recuperó la libertad tras fallo del Tribunal Constitucional, revirtiendo así la acusación fiscal.

Miguel Torres fue elegido presidente del Senado. Pide mano dura para esclarecer los hechos tras denuncia contra diputado Julián Pérez por presunta agresión. Foto: Julio Reaño / @photo.gec
Miguel Torres fue elegido presidente del Senado. Pide mano dura para esclarecer los hechos tras denuncia contra diputado Julián Pérez por presunta agresión. Foto: Julio Reaño / @photo.gec

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