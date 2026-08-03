El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, calificó como un total fracaso” el desempeño del equipo especial Lava Jato y anunció que se reorganizará “totalmente” el sistema de lavado de activos del Ministerio Público y que se cambiará a la gran mayoría de sus fiscales.

Recordó que así lo demuestarn los fallos del Tribunal Constitucional (TC) a favor de la presidenta Keiko Fujimori y del exmandatario Ollanta Humala.

Afirmó dicho sistema ha “fracasado” porque inició investigaciones por “hechos que no son delictivos” y en otros casos ha llevado a cabo “persecuciones políticas”.

“En gran medida el sistema de lavado de activos del Ministerio Público prácticamente ha fracasado porque ha iniciado investigaciones por hechos que no son delictivos, por un lado, y por otro, en muchos casos ha hecho persecuciones políticas. Además, en otros casos donde había razones suficientes para iniciar una investigación por lavado de activos, no lo ha hecho”, señaló en Canal N.

“Un informe de la Defensoría del Pueblo critica y cuestiona la actuación del sistema de lavado de activos, con el cual coincidimos. Por eso es que estamos reformando totalmente, reorganizando el sistema de lavado de activos. Vamos a cambiar a la gran mayoría de fiscales, casi a todos”, añadió.

“De repente algunos que tengan un trabajo meritorio que tenemos que evaluarlo, ellos se quedarán en el sistema, a los demás tenemos que cambiarlos, inclusive a los que tengan su título de fiscal de lavado de activos. ¿Por qué? Porque si ya han mostrado ineficacia, falta de transparencia en las investigaciones a su cargo, no pueden continuar en esa situación y por eso vamos a redefinir todo el sistema de lavado de activos”, manifestó.

“Tengan la plena seguridad que ese tipo de casos, como el de la señora Keiko Fujimori, el señor Ollanta Humala, no se van a volver a producir”, añadió al atribuir el “fracaso” en la actuación del Ministerio Público a su Ley Orgánica, la que calificó de “obsoleta”.

“Gran parte del fracaso de la actuación del Ministerio Público es debido a la obsolescencia de la Ley Orgánica del Ministerio Público. elaboramos un proyecto de ley convocando a todos los sectores, a las instituciones, a las universidades, al mismo Congreso, a los colegios de abogados, etc., y elaboramos un proyecto de nueva ley orgánica”, expresó.

“Lo presentamos al Congreso, se avanzó bastante, en realidad se iba a aprobar en la Comisión de Constitución y desgraciadamente la doctora (Glafys) Echaíz se opuso porque habíamos sacado del Ministerio Público a las fiscalías civiles y de familia, no los de violencia familiar”, agregó.

Fiscal de la Nación señala que cambiará a la gran mayoría de fiscales, tras señalar que el sistema de lavado, en especial del equipo Lava Jato “ha sido un total fracaso”.(Foto: Ministerio Público)

Disculpa pública a Ollanta

El fiscal de la Nación consideró que el Ministerio Público podría resarcir al expresidente Ollanta Humala (2011-2016) con una disculpa pública por el tiempo que estuvo preso, acusado y sentenciado por el delito de lavado de activos.

Lo que pasa es que si alguien considera que ha sido detenido injustamente, la misma ley le otorga la facultad de recurrir al órgano jurisdiccional solicitando una indemnización. Eso puede hacerlo. La disculpa se le puede dar, claro, como parte del resarcimiento, incluso por resolución”, subrayó.

“Si solicita una indemnización, parte del resarcimiento podría ser una disculpa, claro que sí, en la medida que se determine que hubo una conducta negligente en su contra, o con mayor razón si es que hubo una conducta dolosa para perjudicarlo, y eso es parte del resarcimiento y se tendrá que incluir en la resolución judicial correspondiente llegado el momento, no antes”, añadió.

Finalmente, Tomás Gálvez enfatizó que Humala Tasso no tiene ninguna orden de detención en otro proceso y no tiene restricción alguna para salir del país o visitar a su esposa, Nadine Heredia, quien se encuentra asilada en Brasil.

“Conforme a la información que se ha dado, no tiene ningún problema porque tengo entendido que no tiene ninguna orden de detención en otro proceso. Si este proceso por el que ha sido condenado ha quedado nulo, ya no tiene ninguna limitación, ninguna restricción, y puede salir a visitar a su esposa, a traer a su esposa, que supongo que si estuviera en la misma condición por el caso de lavado de activos, la misma imputación, la condena existente también habría quedado sin efecto”, comentó.