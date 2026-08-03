La defensa legal de Nadine Heredia solicitó a la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional que extienda a la ex primera dama los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que dejó sin efecto el proceso por lavado de activos contra el expresidente Ollanta Humala.

El recurso, presentado el último viernes 31 de julio por el abogado David León Flores, plantea que se declare la nulidad de todo el proceso penal seguido contra Heredia, incluidas las investigaciones preliminares y la condena de 15 años de prisión impuesta en su contra.

La defensa sostiene que el fallo del TC debe alcanzar también a Heredia debido a que las imputaciones formuladas contra ambos se sustentan en los mismos hechos relacionados con el financiamiento de las campañas presidenciales de 2006 y 2011.

Según el escrito, el Tribunal Constitucional concluyó que los hechos atribuidos a Humala no configuraban el delito de lavado de activos en el marco normativo vigente en esos años, por lo que ese criterio jurídico también debería aplicarse a la ex primera dama.

Argumentos de la defensa

El abogado de Heredia sostiene que la imputación contra su patrocinada es inseparable de la formulada contra Ollanta Humala, ya que ambos fueron procesados por la presunta recepción y utilización de fondos para las mismas campañas electorales.

Asimismo, indica que no existieron hechos independientes atribuidos a cada uno, sino una actuación conjunta vinculada al supuesto ingreso de recursos provenientes de Venezuela y de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS.

En ese sentido, advierte que mantener vigente el proceso únicamente contra Heredia implicaría una aplicación distinta de la ley respecto de una misma base fáctica que el TC ya consideró carente de relevancia penal.

En el escrito presentado ante la Sala, la defensa solicita que se reconozca que la razón por la cual el Tribunal Constitucional anuló la persecución penal contra Humala también resulta aplicable a quienes fueron procesados por los mismos hechos y bajo la misma calificación jurídica.

El principal sustento del pedido es que el TC determinó que la modalidad de “receptación patrimonial” del delito de lavado de activos —que sanciona la sola recepción de dinero de origen ilícito— fue incorporada al ordenamiento peruano recién en noviembre de 2016, por lo que no podía aplicarse a hechos ocurridos en 2006 y 2011.

La defensa de Nadine Heredia sostiene que el fallo del Tribunal Constitucional debe aplicarse también a la ex primera dama. Foto: GEC.

Pedido también alcanza al Partido Nacionalista

La solicitud presentada por la defensa también busca que se archive el proceso contra el extesorero Mario Julio Torres Aliaga y contra el Partido Nacionalista Peruano como persona jurídica.

Respecto a Torres Aliaga, el abogado sostiene que su participación estuvo vinculada exclusivamente a la presunta simulación de aportes para la campaña de 2011, conducta que —afirma— quedó comprendida dentro del criterio establecido por el Tribunal Constitucional.

En cuanto al Partido Nacionalista, la defensa argumenta que su incorporación al proceso carece de sustento autónomo y no puede mantenerse si el supuesto delito que originó la investigación ha sido dejado sin efecto.

Tras la liberación de Ollanta Humala

El pedido fue presentado luego de que Ollanta Humala recuperara su libertad la noche del 31 de julio, tras permanecer un año y tres meses recluido en el penal de Barbadillo.

Su excarcelación se produjo después de que el Tribunal Constitucional anulara la condena de 15 años de prisión al considerar que se vulneraron los principios de legalidad y tipicidad.

Mientras tanto, Nadine Heredia permanece asilada en Brasil desde abril de 2025. Su defensa espera que el Poder Judicial resuelva el pedido de extensión de efectos del fallo del TC en los próximos días o semanas.