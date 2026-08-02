El MTC suspendió temporalmente las operaciones de Aerodiana mientras la DGAC verifica el cumplimiento de la normativa aeronáutica. Foto: MTC.
El MTC suspendió temporalmente las operaciones de Aerodiana mientras la DGAC verifica el cumplimiento de la normativa aeronáutica. Foto: MTC.
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Redacción Gestión
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El dispuso la suspensión temporal de las operaciones de la empresa Aerodiana como medida preventiva, luego del .

La cartera informó que la decisión fue adoptada por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), en cumplimiento de los procedimientos previstos en la normativa aeronáutica vigente, y permanecerá en vigor hasta que concluyan las investigaciones destinadas a verificar si la empresa operó conforme a las disposiciones y condiciones exigidas por la regulación.

El MTC precisó que la DGAC no tiene como función determinar las causas del accidente. Su labor se limita a supervisar el cumplimiento de la normativa por parte del operador aéreo, mientras que la investigación técnica del siniestro corresponde exclusivamente a la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos (CIAA), entidad que actúa con independencia funcional.

Actualmente, tres inspectores de Operaciones y Aeronavegabilidad de la DGAC realizan verificaciones técnicas y documentarias en la zona del accidente. De manera paralela, dos investigadores de la CIAA recopilan evidencias, entrevistas y registros que servirán para esclarecer lo ocurrido.

Los especialistas permanecerán durante tres días en Nasca y posteriormente trasladarán a Lima toda la información recabada para su análisis especializado.

Como parte de las diligencias, la CIAA evaluará la posibilidad de recuperar la tarjeta de almacenamiento de la aeronave. Aunque la avioneta no cuenta con una caja negra convencional, sí dispone de un dispositivo que podría contener información sobre su operación y trayectoria. El ministerio remarcó que, debido a que la investigación recién se encuentra en una etapa inicial, aún no es posible establecer las causas del accidente.

En paralelo, el MTC informó que el aeropuerto de Pisco continúa operando con normalidad, al mantener su condición de terminal alterno al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Investigadores de la CIAA recopilan evidencias en Nasca para determinar las causas del accidente que dejó 13 fallecidos. Foto: EFE.
Investigadores de la CIAA recopilan evidencias en Nasca para determinar las causas del accidente que dejó 13 fallecidos. Foto: EFE.

Asimismo, la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) señaló que los sistemas de comunicaciones tierra-aire del aeródromo de Nasca funcionaron sin interrupciones durante el accidente. También confirmó que existen grabaciones de las comunicaciones entre la aeronave y la torre de control, las cuales estarán a disposición de las autoridades encargadas de la investigación.

Aerodiana contaba con permisos vigentes

Desde la zona del accidente, el ministro de , Rogers Valencia, sostuvo que la empresa Aerodiana cumplía con los requisitos exigidos para operar los vuelos turísticos sobre las Líneas de Nasca.

“La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) es la encargada de dar los permisos y evaluaciones. Esta nave, por lo que se sabe hasta el día de hoy, tenía todos los permisos”, indicó.

Respecto a las causas del accidente, el ministro indicó que aún no existe un plazo definido para conocer los resultados de la investigación. No obstante, señaló que, de manera preliminar, el piloto habría reportado una falla durante el vuelo, información que deberá ser corroborada por la comisión investigadora.

Valencia añadió que será la CIAA la encargada de determinar las circunstancias del siniestro mediante el análisis de las comunicaciones con la torre de control y la base de operaciones.

Finalmente, informó que sostuvo reuniones con los cónsules de Italia y Alemania para transmitir la posición del Estado peruano frente a la tragedia.

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