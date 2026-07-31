Si bien el primer mensaje a la nación de la presidenta del Perú, Keiko Fujimori, planteaba el desarrollo de una serie de proyectos de infraestructura durante su Gobierno, varios de estos difícilmente podrán concluirse antes de 2031, advirtió la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco). Aun así, es importante que se empiecen o destraben, recalcó.

Si bien el gremio consideró positivo que la actual gestión haya resaltado la necesidad de cerrar la brecha de infraestructura, el vicepresidente ejecutivo de Capeco, Guido Valdivia, indicó que parte de las iniciativas todavía se encuentran en sus primeras etapas de desarrollo.

Uno de los casos es el de Nueva Carretera Central, para la que aún faltan etapas importantes antes del inicio de la construcción.

“La Nueva Carretera Central está culminando sus estudios definitivos y está en la etapa de liberar predios. Las obras todavía no han empezado; es un poco complicado saber si se va a terminar esto antes del 2031”, comentó durante la presentación del Informe Económico de la Construcción (IEC).

Al ser consultado por la prensa, Valdivia indicó que el principal problema es que en el país se suelen anunciar plazos antes de que los estudios técnicos definan cuánto tomará ejecutar una obra.

Además, antes de iniciar la construcción aún deben resolverse aspectos clave como el financiamiento de la inversión, estimada en más de S/ 24,000 millones.

Pese a ello, consideró que el proyecto presenta mejores condiciones pues en un esquema de Gobierno a Gobierno (G2G), “está relativamente mejor controlado que antes cuando estaba en manos del Estado”.

Metro de Lima

Otros proyectos son los del sistema de transporte ferroviario. Aunque Capeco ve posible terminar las obras de la Línea 2 y el Ramal 4 que va al aeropuerto, las demás líneas del metro tomarían un poco más de tiempo.

“ La Línea 3 ni siquiera está en el Plan Nacional de Infraestructura al 2031. Difícilmente se terminaría [en este quinquenio]. Aun así, impulsarlo puede ser probable generando una mayor velocidad para terminar con las fases previas. Las Líneas 4 y 5 están en fase de estudios conceptuales. No está definido cuándo va a empezar ”, sostuvo.

Valdivia consideró que el desarrollo del proyecto debe ir acompañado de una planificación urbana alrededor de las futuras estaciones.

Línea 3 del Metro de Lima y otras obras anunciadas por el Ejecutivo todavía deben superar etapas clave antes de iniciar su construcción. (Imagen: Andina)

Se observa el mismo panorama, en otros proyectos ferroviarios como los trenes de cercanías entre Lima, Ica y Barranca, que tiene un estudio de viabilidad aprobado, pero no estaba previsto terminarse antes del 2031.

Sin embargo, otros proyectos viales tienen mayores posibilidades de culminar durante el actual Gobierno porque ya se encuentran en ejecución.

“La carretera Canta-La Viuda y la carretera Oyón-Ambo son obras que ya están en ejecución y no son tan complejas. Probablemente se terminen antes que la Carretera Central”, señaló.

Más allá de los anuncios del Poder Ejecutivo, Valdivia indicó que el país necesita una reforma integral en la forma en que se desarrollan los proyectos de infraestructura, y no solo cambios en los procesos de contratación. Una reforma, agregó, permitiría reducir problemas recurrentes como la paralización de obras y mejorar la eficiencia de la inversión pública.