La construcción en el Perú habría cerrado el primer semestre con un crecimiento de 11.8%, su mejor desempeño en los últimos cinco años, en ese periodo, según estimaciones de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco).

Durante la presentación del Informe Económico de la Construcción (IEC), el vicepresidente ejecutivo de Capeco, Guido Valdivia, precisó que este avance se impulsó debido a un mayor consumo de cemento.

“Es el mejor resultado de los últimos cinco años, de una manera pareja. El consumo de cemento aumentó 12.7% a junio y el avance de obra pública, que había tenido un crecimiento limitado, ahora registró un avance algo mayor (10.6%). Esto refleja una tendencia equilibrada entre el crecimiento de la inversión pública y la inversión privada”, comentó.

La construcción alcanzó una recuperación en junio con un crecimiento de 13.7% por mayor obra pública y un repunte del consumo de cemento. (Imagen: Capeco)

Hasta ahora la actividad constructora habría acumulado 14 meses consecutivos de crecimiento. Aunque en mayo se vio una ralentización del ritmo, el sector habría recuperado dinamismo en junio.

Solo en junio, Capeco calcula que la construcción habría alcanzado una expansión de 13.7%. Este resultado se explicaría ante un avance de 11.6% en el consumo interno de cemento y un crecimiento de cerca de 21% en el avance físico de obras públicas, el mayor registrado desde enero.

La construcción alcanzó una recuperación en junio con un crecimiento de 13.7% por mayor obra pública y un repunte del consumo de cemento, de acuerdo con Capeco. (Imagen: Capeco)

Obra pública aún enfrenta retos

Pese a la mejora observada en las obras de inversión pública, Capeco advirtió que persisten retos para mantener el ritmo de ejecución presupuestal durante el resto del año.

Al cierre del primer semestre, lo devengado en obra pública alcanzó el 40% del presupuesto asignado, con inversiones por S/ 24,875 millones, lo que a su vez implicó un crecimiento de 9.1% comparado con similar periodo del 2025.

Valdivia advirtió que el ritmo de ejecución todavía sería insuficiente para utilizar todo el presupuesto disponible al cierre del año.

“Estaríamos llegando a 80% de ejecución al cierre del año. Ese 20% restante que no se ejecuta más o menos significa unos S/ 13,000 millones que se dejan sin uso”, indicó.

Asimismo, alertó que algunos programas podrían enfrentar limitaciones presupuestales en los próximos meses, entre ellos la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis) y Agua Segura.

“Tienen un nivel alto de ejecución hasta el mes de junio, pero no tienen recursos adicionales para crecer. Probablemente algunos de ellos en septiembre u octubre ya se queden sin presupuesto, salvo que les den una asignación complementaria”, señaló.

Otro problema mencionado por Capeco es la alta probabilidad de un fenómeno de El Niño de fuerte intensidad para los próximos meses teniendo en cuenta que no están terminadas las obras de drenaje pluvial y algunas ni siquiera han sido empezadas. Solo las lluvias ralentizan el avance de la construcción y una anomalía climática como esta le añade mayor preocupación al sector.

Capeco reconoce el riesgo por El Niño dado la falta de obras de prevención. Foto: Gob.pe

Mercado inmobiliario

Valdivia indicó que el crédito hipotecario mantiene un desempeño favorable al mostrar un avance de 15.9% en los préstamos otorgados por las entidades financieras y un saldo de S/ 17,500 millones. Pero, advirtió que los desembolsos muestran una desaceleración en los últimos meses.

“Cuando analizamos los datos de los últimos meses [...] se aprecia que hay una tendencia hacia la baja o por lo menos una tendencia a no tener un crecimiento”, indicó.

El representante de Capeco también señaló que el Nuevo Crédito Mivivienda registra una fuerte caída respecto al año pasado, mientras que la modalidad de Cobertura de Riesgo Crediticio continúa consolidándose.

Además, mencionó una reducción de los subsidios para vivienda, principalmente en la modalidad de Construcción en Sitio Propio, que pasó de 34,600 colocaciones en el primer semestre del 2025 a 1,306 en esta primera mitad del año.